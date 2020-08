Ormai il gossip dell’estate sembra quasi essersi sciolto al sole, ma forse potrebbe esserci un ritorno. Del resto Maria De Filippi aveva detto che Stefano De Martino era in grado di combinare grossi guai e anche di riuscire sempre a farsi perdonare. Sarà questo il caso? Belen Rodriguez ha già detto un secco “no”, ma questo pare non stia impedendo al ballerino di provarci.

Stefano De Martino determinato a ricominciare?

L’amore scoppiato ai tempi di Amici, quando tutti conoscevano il ballerino per la sua storia d’amore con Emma Marrone. La passione travolgente con Belen, il matrimonio, il figlio Santiago, la crisi, la separazione e poi il ritorno di fiamma che aveva fatto impazzire i fan che non vedevano l’ora di rivederli insieme.

Poi tutto cambia di nuovo, la situazione peggiora, una nuova crisi e alla fine una nuova separazione. La notizia dell’estate 2020 è stata proprio quella della nuova crisi, che sembra definitiva tra i due. Secondo il settimanale Chi, come riportato da alcuni siti di gossip, il ballerino starebbe tentando il tutto per tutto nel tentativo di riconquistare la ex, ma Belen avrebbe alzato un muro insormontabile.

I fan li vogliono insieme

Non è una novità che il pubblico si affezioni a una coppia e che al momento della separazione tutti facciano il tifo per rivederli insieme. Quelli della coppia Belen-Stefano non sono diversi, anzi, non si rassegnano nemmeno dopo l’ennesima crisi e la nuova separazione. Su Instagram i commenti dedicati alla coppia si sprecano, in moltissimi chiedono ai due di fare pace, mentre altri sottolineano come anche il perdono sia sintomo di forza.

Belen e il secco no al ritorno di fiamma

In una recente intervista al settimanale Gente, Maria De Filippi aveva parlato proprio della ex coppia e dell’attitudine del ballerino a farsi perdonare.

“Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia anche con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere“, aveva spiegato. La risposta della showgirl argentina è arrivata, come spesso accade, tramite Instagram dove si mostra sempre bellissima e in forma. Durante un karaoke improvvisato risuonano le note di La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani.

Ma Belen entra a gamba tesa sulla frase “Ricorda a volte un uomo va anche perdonato” e la si sente dire perentoria: “No!“. Questa volta sembra non esserci nemmeno un piccolo spiraglio per De Martino

