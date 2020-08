La presunta storia d’amore con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi si è rivelata alla fine un fuoco di paglia. Belén Rodriguez è ufficialmente single ma il suo cuore al momento batte per una sola e unica persona: il figlio Santiago. La showgirl è in vacanza alle Baleari insieme a lui, lontana dai troppi pettegolezzi di mezza estate che in questo periodo la stanno coinvolgendo.

Belén e Santiago in vacanza dopo l’addio ad Antinolfi

Belén Rodriguez è ufficialmente single. Dopo la tormentata rottura con Stefano De Martino, che ha catalizzato le attenzioni di tutti in questi lunghi mesi estivi, la showgirl dice addio ad un altro uomo.

Stiamo parlando di Gianmaria Antinolfi, suo grande amico e con il quale la ragazza ha intrecciato un breve flirt. Dal bacio in bocca scoccato al largo di Capri, dove hanno trascorso un week-end, alle immagini di lui che tiene in braccio il piccolo Santiago, tutto faceva pensare che la bella argentina avesse ritrovato il vero amore. Tutto smentito troppo presto: la conduttrice e l’imprenditore non fanno più coppia fissa e hanno deciso di allontanare le proprie strade.

Ora la showgirl è in vacanza alle Baleari assieme all’unico vero amore della sua vita: Santiago. Mamma e figlio sono inseparabili e si stanno godendo l’estate fra gite in barca, coccole, baci e abbracci. Nessuno riesce al momento a far battere il cuore di Belén più del suo Santi.

“Non sto pensando a niente“

La showgirl, nonostante i vari gossip che stanno impazzando in questo periodo sul suo conto, continua a tenere aggiornati i suoi follower. Non solo attraverso video delle vacanze e immagini ad alto tasso di sensualità in costume da bagno, ma anche attraverso contenuti riflessivi.

Come una delle ultime stories condivise sul proprio profilo Instagram, che ritrae la pagina di un libro. Su di essa vi è scritta una poesia dal titolo Non sto pensando e recita più volte la frase: Non sto pensando a niente. Una frase emblematica che lascia intendere che la showgirl abbia deciso di svuotare la mente e concedersi un po’ di tranquillità. Ma può anche essere interpretata come una vera e propria frecciatina all’ex Stefano De Martino.

Tanti sono stati i pettegolezzi sul suo conto: ora Belén ha solo voglia di staccare la mente e di trascorrere i prossimi giorni circondata esclusivamente dagli affetti più cari.

