Gente è in edicola! ‘Ballando con le stelle’: tra vip positivi al Coronavirus e colpi di scena, quante avventure per salvare il programma! E poi, Stefano De Martino ha una nuova fiamma? Con Gente in regalo la guida Vacanze italiane low cost: suggerimenti per tutte le tasche. Ancora, tamponi e sierologici: a chi servono e quando farli. Con Gente questa settimana in edicola anche Gente in Cucina. ❤️ @milly_carlucci @paoloconticini @stefanodemartino @ballandoconlestelle @rai1official #stefanodemartino #claudioamendola #millycarlucci @dott.enzocorbella #cover #amore #televisione #ballandoconlestelle #settimanalegente #gentesettimanale