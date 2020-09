È di poco più di una settimana fa la furia di Francesco Totti e Ilary Blasi dopo aver visto la propria figlia 13enne, Chanel, sulla copertina della rivista Gente in costume. Una vicenda che ha scatenato indignazione da più parti, non solo tra i famosi che vedono finire molto spesso le foto dei loro figli paparazzati finire sui giornali.

Chat shock su Telegram

Si riapre anche il caso di quelle chat, ad uso privato, che sfruttano Telegram per scambiare foto o messaggi dal contenuto pornografico, spesso riguardante anche adolescenti. Questa volta a fare la segnalazione è la community Facebook “I have a voice” che si concentra sul ruolo delle donne e proprio su queste importanti segnalazioni.

“Un gruppo di Revenge Porn in Telegram, creato appositamente per condividere immagini di Chanel, la figlia 13enne di Francesco Totti e di Ilary Blasi“, spiegano immediatamente per far capire al pubblico di cosa si parla. “All’interno di questo gruppo, secondo le testimonianza, circolano le immagini anche della madre Ilary e altre foto di carattere pornografico e pedopornografico di altre ragazze, associate ai relativi profili Instagram delle vittime“, segnalano ancora.

“Nel gruppo ci sono diverse foto che, a detta degli utenti, ritrarrebbero Chanel Totti, nonostante presumibilmente non sia veramente lei. Ecco cosa porta la sessualizzazione delle bambine e giovani ragazzine. Ecco cosa porta sbattere in prima pagina il lato B di una 13enne“, accusano facendo riferimento proprio alle foto del settimanale Gente finito nella bufera.

Eccolo, è arrivato.Un gruppo di Revenge Porn in Telegram, creato appositamente per condividere immagini di Chanel, la… Pubblicato da Ihaveavoice su Mercoledì 26 agosto 2020

La segnalazione fatta dal gruppo ha portato alla chiusura del gruppo e alla sua segnalazione alle autorità.

Papà Francesco Totti protettivo

Nei giorni scorsi Francesco Totti si è presentato a una diretta Instagram insieme alla figlia Chanel.

Insieme leggevano in commenti di alcuni amici della figlia o di sconosciuti. Lì un “fan” ha fatto dei complimenti alla ragazzina: “Mi piace tua figlia“, legge ad alta voce Totti. A quel punto, tra le risate di Chanel ha preso un po’ in giro il ragazzo: “Non scherziamo, ti sfondo, non scherzare“, e anche lui fa un mezzo sorriso.