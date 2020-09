A Temptation Island Davide continua a far parlare di sé. Dopo le dichiarazioni della scorsa puntata sulla fidanzata Serena, che hanno scatenato l’ira del pubblico, il ragazzo torna a far discutere. Questa volta però la ragazza ha le idee decise e, al falò delle fidanzate, rivela: “Ho una certezza: il rapporto di prima non lo voglio più“.

Davide nuovamente nella bufera

“Ho il controllo sulla sua mente“: così Davide, nella scorsa puntata di Temptation Island, aveva descritto il rapporto con la fidanzata Serena. Un rapporto considerato malsano soprattutto per le idee di lui, che la costringe a vedere negata ogni possibilità di libertà, dalla palestra all’uscita con le amiche.

Questa volta il ragazzo è finito nuovamente sotto i riflettori per altre, sconcertanti rivelazioni. Durante una chiacchierata con una tentatrice, Davide parla di Serena utilizzando queste parole: “Il problema è che all’inizio del rapporto la lasciavo libera di fare quello che voleva. La libertà non l’ha saputa gestire per bene“.

“Non la ritengo all’altezza di parlare“

I pensieri di Davide si rincorrono e lasciano tutti sgomenti: “Innanzitutto mi dà fastidio che in palestra metta i pantaloncini corti e in determinati esercizi la vedano così.

Lei è mia. Se poi vedi le stesse persone tutti i giorni, si crea una confidenza, poi vuole molto farsi vedere“. Il ragazzo svela poi come vengano affrontate da entrambi le discussioni di coppia, sino ad arrivare a una forte dichiarazione: “In alcune discussioni quando sono nervoso sono più diretto, magari lei ci mette più tempo ad arrivare a una verità, non la ritengo all’altezza di parlare. Serena è una persona solare e attira attenzione.

Si può anche essere aperti mantenendo una compostezza da donna“.

Serena non ci sta: la decisione della ragazza

Queste parole, destinate a fare inevitabilmente discutere, hanno lasciato di stucco Serena. La ragazza, dopo aver visionato le immagini del fidanzato, giunge ad una secca conclusione: “Ho una certezza: il rapporto di prima non lo voglio più, non mi chiuderò. Io la compostezza non l’ho mai persa nella mia vita“. La ragazza rivendica la sua volontà di sentirsi libera, di non rinunciare a ciò che la faccia stare bene. Con queste parole lascia dunque la sensazione che, nel rapporto con Davide, qualcosa possa radicalmente cambiare.

E, a seguire rivela: “Lui si arrampica sugli specchi perché ha un problema. Lo volevo affrontare con lui, non l’ho mai lasciato solo. Però ora basta“.

