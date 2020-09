La prima puntata di Temptation Island ha visto numerose coppie in crisi, a cominciare da quella composta da Serena e Davide. Il ragazzo, chiacchierando con una tentatrice, ha espresso parole pesanti che hanno scatenato le ire dei social. “Ho il controllo sulla sua mente“, la frase incriminata, che si riferisce alla fidanzata.

Davide al centro delle polemiche

Partenza con polemiche per la nuova edizione di Temptation Island. La prima puntata ha già visto un istantaneo falò di confronto con l’uscita di scena di Amedeo e Sofia e le ammissioni di tradimento di Alberto ai danni di Speranza.

Ma è in chiusura di puntata che si è sollevato un forte polverone mediatico sulle parole di uno dei fidanzati, Davide. Il ragazzo è fidanzato con Serena da 3 anni ma la loro storia d’amore sembra destinata ad un bivio. Al centro della crisi un’eccessiva gelosia di lui, a tal punto da privare la ragazza di ogni forma di libertà. Durante il falò delle fidanzate, Serena ha avuto modo di ascoltare una conversazione del ragazzo con una tentatrice in cui esprime pensieri sconcertanti: “Fortunatamente o sfortunatamente ho il controllo sulla sua mente, quindi tiro fuori quello che voglio dalla sua bocca.

L’ho fatta cancellare dai social, niente palestra, niente amiche“.

L’ira del web: “Non è gelosia, è malattia“

Le parole di Davide hanno subito scatenato l’immediata reazione della tentatrice con cui stava conversando: “A un certo punto credo che lei arriverà a esplodere, se mi permetti stai facendo di tutto per perderla“. Ma il ragazzo non sente ragioni e, convinto della fondatezza dei suoi pensieri, continua: “Se lei vuole uscire con le amiche, io magari la faccio uscire ma per il fatto che mi sia stato sottratto del tempo io gliela distruggo la serata“.

Il suo discorso ha lasciato di stucco sia la tentatrice che i telespettatori a casa, che hanno subito riversato sui social il proprio sdegno per simili ragionamenti. Su Twitter gli utenti hanno espresso tutto il proprio disgusto: “Davide ha espresso concetti maschilisti, retrogradi, possessivi, malati e soprattutto PERICOLOSI!“. Ma anche “Questa non è gelosia, questa è malattia“.

È allucinante quello che abbiamo sentito stasera in diretta nazionale! Davide ha espresso concetti maschilisti, retrogradi, possessivi, malati e soprattutto PERICOLOSI! la superficialità con cui sono state fatte passare queste affermazioni è inaccettabile!

#temptationisland — Cecilia (@Cecilia_esse) September 16, 2020

Questa non è gelosia, questa è malattia. #TemptationIsland — // Federica 🩰 // (@RicciBallerini) September 16, 2020

“Non concedo nemmeno che esca con delle ragazze perché il fatto che lei si ritagli degli spazi che non prevedono me non è qualcosa che accetterei” è horror puro #TemptationIsland — kjkj 🐍 (@GynkhoByloba) September 16, 2020

