Ospite a sorpresa nella quarta puntata del Grande Fratello Vip. A varcare la Porta Rossa è Gabriel Garko, che incontrerà l’ex fidanzata nonché ex collega Adua Del Vesco. L’attore ha preparato per la collega una bellissima lettera in cui, fra le righe, confessa un’importantissima verità: “Il mio segreto di Pulcinella“.

Gabriel Garko: visita a sorpresa al Grande Fratello Vip

La loro storia d’amore è nata sul set in una delle numerose fiction Mediaset a cui hanno preso parte. Nonostante il naufragio della loro relazione, Gabriel Garko e Adua Del Vesco hanno comunque mantenuto buoni rapporti.

Per un incontro faccia a faccia con la collega, l’attore entra questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip. Dapprima il suo ingresso in studio accolto da Alfonso Signorini, al quale rivela: “Ho preparato una lettera per Adua perché non penso di potermi permettere di gestire determinate situazioni“. Tantissime le cose che l’attore ha intenzione di dirle, così come tantissime verità verranno a galla.

Adua Del Vesco: l’incontro con Gabriel Garko

Nella Casa gli inquilini vengono invitati da Alfonso Signorini ad abbandonare il salone, tranne Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.

I due attori, che sono stati coppia nella vita nonché colleghi sul set di alcune fiction, affrontano con il conduttore alcune importanti questioni. Il loro incontro nella Casa era cominciato malissimo, con uno scontro in diretta senza esclusione di colpi. Pian piano, confrontandosi faccia a faccia, si sono riappacificati, come dimostrano alcune clip visionate dai due fianco a fianco. La ragazza viene poi accolta in giardino dal fidanzato Giuliano per una sorpresa speciale, nella quale scoppia in lacrime. Ma il vero e proprio incontro con il passato arriva subito dopo, quando l’attrice si ritrova faccia a faccia con Gabriel Garko.

“Ti ho scritto una lettera“

In giardino si consuma l’incontro fatidico tra Adua Del Vesco e Gabriel Garko. Tantissimi sorrisi e grandissima complicità: la loro storia ha fatto sognare tutti e, nonostante l’addio, sono rimasti in buonissimi rapporti. L’attrice, innanzitutto, lo ringrazia per esserle stato vicino in un momento per lei particolarmente delicato: “Forse è una cosa che non ti ho mai detto: grazie per quella volta in cui sei stata l’unica persona che si è accorta che io avessi un problema e hai cercato di aiutarmi, anche se non l’avevo accettato perché non c’ero con la testa“.

Gabriel Garko risponde a queste parole con grande sincerità: “Ti potevo capire meglio di altre persone. Ti voglio dire delle cose, ti ho scritto una lettera“.

La lettera a Adua: “La favola rimane“

La lettera comincia così: “Adua, lo so che alcune cose che sto per dirti saranno una sorpresa, ma lo farò qui e ora. Io e te insieme abbiamo vissuto una bellissima favola e nelle favole c’è chi ascolta chi le scrive e chi le interpreta.

Ti voglio dire una cosa: devi trovare la bambina che c’è dentro di te, devi prendertene cura e pensare esattamente in quale momento della tua vita l’hai persa. Io l’ho fatto, ho ritrovato il bambino dentro di me e il momento in cui l’avevo abbandonato e gli ho fatto ripercorrere tutta la mia vita fino ad oggi. Io al bambino i momenti brutti non glieli ho fatti vedere, ma nonostante tutto si è accorto che non ero felice. A Sanremo ho detto la mia verità ed ho interpretato la mai verità essendo me stesso.

Oggi ti dico che non riesco più a trovare una maschera che mi stia bene. Adua, abbiamo vissuto una bella favola e la rivivrei mille altre volte, perché c’eri tu. La favola rimane“.

Il coming out di Gabriel Garko

La lettera prosegue così e si conclude con un bellissimo messaggio: “Ora voglio vivere la mia vita con te come amica, e ne esiste un’altra di favola, ma l’ho vissuta da solo. Tanti lo chiamano il segreto di Pulcinella: il problema non è svelare il segreto, ma vorrei avere la possibilità di dire perché è stato un segreto. Un’ultima cosa: la verità scavalcherà ogni segnale di omertà“.

L’attore, attraverso questa commossa lettera, ha deciso indirettamente di rivelare a tutti la sua omosessualità. Una bellissima lettera che ha commosso tutti, da Alfonso Signorini agli opinionisti in studio. Alla domanda del giornalista su questo segreto di Pulcinella, Gabriel Garko svela: “Non penso che quella cosa andasse capita, io ho detto che vorrei dire perché è stato un segreto, del resto non me ne frega nulla. Esco da questa Casa con il mio bambino per mano. Sono felice, ho avuto momenti di alti e bassi però sono diventato forte e quindi va bene così“.

“Sono felice per lui, non posso fare altro che ringraziarlo“, la bellissima risposta di Adua.

