Per Giulia Sol, l’attrice teatrale e cantante, il passo dal teatro alla televisione è stato breve. Ma chi è la giovane concorrente di Tale e Quale Show? Ecco un po’ della sua vita privata, la sua carriera e alcune curiosità.

La vita privata di Giulia Sol

Attrice di teatro e cantante, Giulia Sol è nata a Bergamo il 15 dicembre del 1995. Per quanto riguarda i suoi studi, ha frequentato il liceo linguistico e, dopo essersi diplomata, si è iscritta alla prestigiosa Accademia Scuola di Musica a Milano, dove ha terminato il suo percorso scolastico nel 2016, interpretando Estelle in The Full Monty.

Difatti, Giulia Sol ha sempre saputo quale fosse il suo futuro ed è per questo che ha iniziato a coltivare da subito la sua passione con serietà e dedizione. L’amore per la musica l’ha dimostrato sin da piccola, per il teatro invece è arrivato dopo, soprattutto grazie ai genitori. Infatti, insieme a sua madre e suo padre, la Solsi si recava spesso a teatro e così è nato questo grande trasporto.

La carriera teatrale di Giulia

L’esordio nel mondo del teatro è arrivato nel 2017 con il ruolo nel musical Hairspray, nel quale ha recitato con Giampiero Ingrassia.

Nel 2018-2019 ha interpretato Elizabeth in Dirty Dancing ma è grazie al musical Ghost, in cui Giulia recita nel ruolo di Molly Jensen, che la sua carriera ha avuto davvero una svolta. La tournée italiana, che ha ottenuto numerosi sold out, è stata sospesa a marzo 2020 a causa del lockdown ma riprenderà appena possibile. Inoltre, Giulia, al momento fa parte del gruppo vocale VociSole.

Giulia Sol in TV a Tale e Quale Show 2020

Tra i dieci vip che partecipano alla decima edizione di Tale e Quale Show, presentato anche questa volta da Carlo Conti ma nella quale non ci sarà il pubblico in studio, c’è anche Giulia Sol.

Pur non essendo molto abituata all’ambiente televisivo, ha comunque deciso di mettersi in gioco e far conoscere al pubblico del piccolo schermo le sue grandi doti canore. L’artista si è esibita con il pezzo Come saprei di Giorgia, dedicandolo a Bergamo.

Curiosità su Giulia Sol

La prima curiosità che riguarda Giulia Sol è proprio sul suo lavoro.

Infatti, decise, a soli 5 anni, che da grande avrebbe fatto la cantante dopo aver visto Notre Dame de Paris, un’opera che l’ha catturata perdutamente. Un’altra curiosità sull’artista è che, sui profili social in cui condivide i momenti della sua vita, non ci sono informazioni per quanto concerne la sua situazione sentimentale.