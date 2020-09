Divertente fuori-programma a Domenica In, nello studio di Mara Venier. Durante un talk con numerosi ospiti su Ballando con le stelle, la conduttrice chiama in diretta il marito, Nicola Carraro.“Mi stai guardando amore?“, la domanda di zia Mara. E in studio gli ospiti non trattengono le risate.

Fuori-programma durante il talk su Ballando con le stelle

A Domenica In divertimento assicurato con la personalità esplosiva e dirompente della padrona di casa, Mara Venier. La conduttrice è spesso avvezza a lasciarsi andare alle risate e divertenti siparietti con i suoi ospiti in studio o in video-collegamento.

E anche nella puntata di oggi non ha perso l’ironia che da sempre la contraddistingue. L’occasione è una chiacchierata con alcuni protagonisti di Ballando con le stelle, in cui ha avuto luogo una furiosa litigata tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli. Il talk sul talent condotto da Milly Carlucci ha preso poi una piega inaspettata quando la conduttrice ha deciso di chiamare in diretta Elisa Isoardi. Concorrente di questa edizione, la Isoardi ha risposto alla video-chiamata della Venier mostrandosi al pubblico in accappatoio, subito dopo una doccia: “Ciao Mara, siete matti!

Senti ma quando se famo una cacio e pepe?“.

“Mi stai guardando amore?“

Ma Mara Venier, presa da un momento di euforia, ha deciso di video-chiamare anche il marito, Nicola Carraro. “Sapete chi chiamo?“, domanda la zia d’Italia ai suoi ospiti, incuriositi dal fuori-programma. La situazione si fa più chiara quando la conduttrice esclama: “Non risponde, starà vedendo lo sport. Questo è mio marito che non mi sta guardando!“. Carraro non risponde, ma la moglie non demorde e continua a far squillare il telefono.

Sino a quando non arriva l’attesa risposta: “Mi stai guardando amore? Ciao Nicola, non stai guardando lo sport vero?“. Il marito la tranquillizza, assicurandole di essere sintonizzato solo ed esclusivamente su Rai1: “No, sto guardando te!“. Una gag improvvisata che ha scatenato le risate degli ospiti in studio e, immaginiamo, del pubblico da casa, ormai abituato ai fuori-programma dell’esplosiva conduttrice.

Approfondisci

TUTTO SU MARA VENIER

TUTTO SU DOMENICA IN