Continua il successo di Ballando con le stelle, che macina ascolti sempre crescenti. Alcuni protagonisti ne parlano nella puntata odierna di Domenica In: tra gli ospiti Alessandra Mussolini in video-collegamento e Selvaggia Lucarelli presente in studio. Subito scintille fra le due, con la giudice che, senza mezzi termini, giudica negativamente la sua “mentalità da bambolina“.

Il successo di Ballando con le stelle

Ballando con le stelle continua la sua striscia di ascolti positivi, intrattenendo il pubblico del sabato sera con uno spettacolo completo. Tra coreografie e balli di coppia, il programma condotto da Milly Carlucci è diventato ormai un appuntamento fisso per i telespettatori di Rai1.

La puntata di ieri ha offerto tantissimi spunti. Non solo il ballo in solitaria di Elisa Isoardi, costretta ad un’esibizione individuale a causa della mancanza del partner Raimondo Todaro, ricoverato in ospedale per un’appendicite. C’è stato spazio anche per qualche screzio in diretta, uno su tutti il battibecco tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. Ballando con le stelle resta comunque un programma che inevitabilmente fa parlare e discutere: nello studio di Mara Venier il dibattito si preannuncia rovente.

Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli: subito scintille

Il dibattito di gruppo prende il via da una questione piuttosto spinosa: il rapporto turbolento tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli nel programma. La giudice ha più volte bacchettato la concorrente per certi atteggiamenti poco consoni allo stile del programma, la Mussolini invece ha sempre replicato con grande sincerità e un pizzico di ironia. A Domenica In la scena si ripete, con la Mussolini in video-collegamento che dichiara: “Sai come sono fatta, le devo dire le cose. Però per me è talmente divertente riuscire a mettere un passo dietro l’altro.

Se sento cose stonate o che non rientrano nel giudizio del balletto, uno un po’ si fa girare“. E, alla giudice in studio da Mara Venier, propone di deporre le armi: “Io non ce posso fare. Poi se c’è qualcosa che non va, si ritorna lì. Però vorrei una tregua“.

La giornalista attacca: “Polemica strumentale“

Selvaggia Lucarelli sembra non aver accolto di buon grado questa tregua, puntando dritta sulla sua strada e rivelando cosa non le piaccia di Alessandra Mussolini: “Io voglio semplicemente dire che la polemica di ieri è totalmente strumentale.

Per ma la Mussolini si può anche vestire da Godzilla, il punto è che secondo me quell’abbigliamento non somiglia alla sua personalità, non ci azzecca niente. Lei è una donna prorompente e la mentalità da bambolina e di porsi in quel modo, non è un’idea vincente“. Se prima ha chiesto una tregua, adesso la Mussolini è un fiume in piena e risponde a tono al giudizio della giornalista: “Ma è mai possibile che non sai che i costumi non li decidiamo noi? Perdonami, io non capisco Selvaggia: perché Conticini può fare quello che vuole?

I costumi li decide la costumista“.

