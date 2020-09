Colpo di scena a Ballando con le stelle, talent show segnato da diverse “sfortune” già da prima dell’inizio. Questa settimana una delle concorrenti più in vista, Elisa Isoardi, dovrà fare a meno del compagno di ballo, Raimondo Todaro. Il ballerino, con cui c’è un grande affiatamento (e c’è chi mormora anche ben altro), è infatti ricoverato al Gemelli di Roma. La conduttrice è quindi scesa in pista da sola. Una coppia davvero sfortunata visto che la stessa Isoardi è finita in ospedale poco prima dell’inizio di Ballando.

Elisa Isoardi sola in pista: Todaro in ospedale

Il compagno di ballo non l’ha abbandonata neanche mentre si trova in ospedale.

Raimondo Todaro, operato per un piccolo intervento di appendicite, si è mostrato un po’ scosso ma ben presente in videochiamata per fare un imbocca al lupo a Elisa Isoardi.

“Mi fido ciecamente di lei“, ha dichiarato Todaro dall’ospedale Gemelli. Il ballerino è visibilmente provato ma fa comunque mostra di ironia quando Isoardi e Milly Carlucci gli fanno notare il suo aspetto trasandato.

Raimondo Todaro in videochiamata dal Gemelli di Roma

Raimondo Todaro è rimasto collegato durante tutta l’esibizione in solitaria di Elisa Isoardi, applaudendo il coraggio della partner, che ha eseguito un freestyle.

“Eli, ma quanto sei bella?“, ha esclamato Todaro alla fine.

Una performance straordinaria

Isoardi ha conquistato i giudici nonostante si sia dovuta esibire sola, una situazione che alla seconda puntata poteva essere davvero impossibile da sostenere. La conduttrice ha invece mostrato bravura e sicurezza, convincendo i giudici, nonostante i dubbi su come assegnare il punteggio, dato che comunque mancava un pezzo della coppia.

L’esibizione solitaria di Elisa Isoardi

Dopo qualche discussione, i giudici hanno assegnato un bel 32 a Elisa Isoardi, che sfrutta anche i 10 punti di bonus della scorsa puntata.

Selvaggia Lucarelli ha commentato: “Io trovo che poteva andare molto male, trovarsi da soli sulla pista alla seconda puntata è la peggior sfiga. Però l’hai fatto, con una tale sicurezza, sensualità, che io direi che è andata più che bene“.

Mariotto tira fuori l’anti-malocchio

Guillermo Mariotto ha tirato fuori un’incredibile corona d’aglio e peperoncini che ha sistemato davanti a sé stupendo tutti. “Per tutti quelli che ce la stanno tirando, che ci hanno fatto finire il ragazzo all’ospedale…“, ha dichiarato scherzando sulle vicissitudini che la trasmissione sta passando.

Guillermo Mariotto con la corona d’aglio e peperoncini

Riguardo all’esibizione ha poi assegnato un 8 alla conduttrice, che ha conquistato anche Zazzaroni: “Il freestyle è una scelta azzeccata, non vedo l’assenza di Raimondo Todaro. Io la voto, perché è stata sinuosa. Ha ballato meglio lei di Conticini“.

Più rigida Carolyn Smith, che ha invece ritenuto più giusto contare anche l’assenza di Todaro: “Per me ha ballato da 9/10, però abbiamo varie regole nella danza sportiva e ho fatto un conteggio per cui è venuto fuori 4“.

