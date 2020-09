Ballando con le stelle non è certamente partito con il piede giusto. Dopo tutte le interruzioni a causa di due concorrenti positivi al coronavirus, Samuel Peron e Daniele Scardina, ora bisogna fare i conti anche con l’infortunio capitato a Elisa Isoardi durante le prove.

Infortunio per Elisa Isoardi

Problemi per Elisa Isoardi a Ballando con le stelle. La conduttrice, stando a quanto riferisce Libero, avrebbe riportato un profondo strappo muscolare durante le prove del programma Rai e sarebbe persino stata costretta ad andare in ospedale. Dal profilo social del programma e della conduttrice stessa non trapela nulla, e per ora non si conosce la reale entità dell’infortunio e nemmeno i tempi di recupero.

Riuscirà insomma la Isoardi a tornare presto ad allenarsi? Il programma dovrebbe cominciare il prossimo 19 settembre ma l’inizio è stato sicuramente più in salita del previsto.

Ballando con le Stelle e Sophia Loren

Intanto però, nonostante i ritardi, lo show deve continuare e prova anche a stupire il pubblico. Tra le ultime anticipazioni sul format, che sarebbero state rilasciate dal settimanale Oggi, sarebbe saltato fuori il nome di Sophia Loren nell’architettura della trasmissione.

Un bel colpo per la trasmissione di Milly Carlucci per ora costellata più che altro di sfortune. La conduttrice aveva annunciato lei stessa che l’emergenza Covid aveva colpito il programma, costringendolo alla prima sospensione. L’attrice, stando a quanto si vocifera, sarebbe tra i volti di punta della nuova edizione del dancing show di Rai 1.

Intanto gli altri concorrenti continuano ad allenarsi, come si vede dalle anticipazioni del programma sui social in cui Alessandra Mussolini, che si cimenterà come ballerina in coppia con il professionista Maykel Fonts, sorride divertita.

