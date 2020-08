Ora il cast è al completo: Ballando con le stelle è pronto al ritorno in tv. Sull’account Instagram del programma sono state ufficializzate le coppie maestri-concorrenti che prenderanno parte alla prossima edizione del talent. Fra questi spicca l’accoppiamento Raimondo Todaro-Elisa Isoardi, già vociferato nei giorni precedenti.

Il ritorno di Ballando con le stelle

Tutto pronto per il ritorno sul piccolo schermo del talent per eccellenza del sabato sera di Rai1. A partire dal 12 settembre, infatti, Ballando con le stelle ritorna in tv con una edizione nuova di zecca. Saranno appuntamenti indubbiamente segnati dall’emergenza Coronavirus, che ha indirizzato alcune scelte della produzione.

Al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti non ci sarà il pubblico in studio, anche se Milly Carlucci sta studiando alcune soluzioni per ovviare a questo problema. Intanto il programma ha ufficializzato quali saranno le coppie che prenderanno parte alla prossima edizione. Sul profilo Instagram della trasmissione sono stati pubblicati gli accoppiamenti ufficiali maestri di ballo-concorrenti. Tantissime, come sempre, le sorprese per l’affezionato pubblico di Ballando.

Gli accoppiamenti ufficiali

Ecco gli accoppiamenti ufficiali concorrenti-maestri della prossima edizione di Ballando con le stelle: Barbara Bouchet e Stefano Oradei; Lina Sastri e Simone Di Pasquale; Rosalinda Celentano e Samuel Peron; Vittoria Schisano e Marco De Angelis; Elisa Isoardi e Raimondo Todaro; Alessandra Mussolini e Mykael Fonts; Tullio Solenghi e Maria Ermachkova; Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi; Paolo Conticini e Veera Kinnunen; Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina; Antonio Catalani e Tove Villför; Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira; Gilles Rocca e Lucrezia Lando.

L’appuntamento è per sabato 12 settembre con la prima storica puntata di Ballando con le stelle dell’era Covid.

Al timone della popolare trasmissione di Rai1 la confermatissima ed inossidabile Milly Carlucci, pronta a garantire intrattenimento e spettacolo al pubblico nonostante le difficoltà del momento.

