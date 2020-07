Milly Carlucci si ingegna per portare in Rai un Ballando con le Stelle nuovo e ricco di novità che possa “aggirare”, si fa per dire, le rigide e ferree regole anti-Coronavirus. Se l’emergenza sanitaria mette in seria difficoltà programmi e conduttori che tuttora devono cimentarsi in studi televisivi vuoti, c’è infatti chi cerca di trovare strategie alternative per colmare il vuoto.

Studi vuoti per il Covid ma Milly Carlucci ha una soluzione

Quand’anche la fortuna potrebbe sembrare avversa, non ci si deve mai perdere d’animo: lo sa perfettamente Milly Carlucci che si trova a dover allestire uno show che per quanto sia ormai più che rodato dovrà rinnovarsi obbligatoriamente e sottostare alle rigide condizioni della messa in onda onde evitare la proliferazione del Coronavirus che già in questi mesi ha messo a dura prova la cittadinanza e la televisione stessa.

Famiglie in studio e addio televoto

Se infatti, per le regole anti-Covid, non è concesso avere il pubblico in studio, Milly Carlucci punta ad un escamotage che potrebbe comunque permetterle di riempire lo studio regalandole così applausi e risate dal vivo che tanto mancano di questi tempi.

Come? Pare che l’amata conduttrice abbiamo pensato infatti di invitare a Ballando con le Stelle i parenti stessi di ballerini e famosi partecipanti. Ma questa pare non sia la sola novità dello show: notizia di questi momenti lanciata da Tv Blog secondo cui potrebbe addirittura sparire il televoto sostituito da quello che potrebbe essere un voto online, via social.

Giuria vincente non si cambia: le conferme

In un clima in cui si cerca di “ripartire” adeguandosi alla realtà circostante, alcune certezze permangono però e sembrano essere i giudici: quasi certamente, o anche un pelo di più, ci sarà dietro il tavolo della giuria la mitica Carolyn Smith col fidato e storico Guillermo Mariotto accompagnati da Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni all’insegna di un più classico “squadra che vince non si cambia”.

Sempre però la giuria potrebbe essere arricchita ancor più da altre figure note della Rai quali il presentatore de La Vita in Diretta, Alberto Matano ma anche Francesco Giorgino, Laura Chimenti, Roberta Bruzzone ed Emma D’Aquino.

I concorrenti: da Costantino della Gherardesca a Barbara Bouchet

Non mancano ovviamente le indiscrezioni sui partecipanti: a settembre, a calarsi nei panni di ballerini provetti, troveremo quasi sicuramente Costantino della Gherardesca (il cui ruolo a Pechino Express, tramutatosi in Pekin Express dopo il trasferimento a Sky, potrebbe vacillare), una Elisa Isoardi ora più nomade che mai dopo la chiusura de La Prova del Cuoco ma anche Tullio Solenghi, Paolo Conticini, Barbara Bouchet e quello che a tutti gli effetti sembra essere ad oggi l’ormai ex fidanzato di Diletta Leotta, il pugile Daniele Scardina.

Saranno gradite al pubblico le strategie di Milly Carlucci?Non resta dunque che attendere che lo spettacolo abbia inizio!

