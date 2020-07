A buon intenditor poche parole? Chi lo può dire, certo è che dall’ultima intervista rilasciata da Antonella Clerici gli spunti che se ne possono trarre sono molteplici. L’amatissima conduttrice, dopo qualche qui pro quo con la Rai lo scorso anno e un po’ di militanza dal piccolo schermo, è pronta a tornare con uno show tutto suo che prenderà in toto il posto di quello che era il suo programma di cucina, La Prova del Cuoco. Annunciata l’ufficialità è la stessa Clerici ad approfondire nel dettaglio.

Antonella Clerici: il nuovo show al posto de La Prova del Cuoco

“Doveva essere un programma piccolo, in onda da casa mia.

La Rai, poi, ha deciso di chiudere La Prova del Cuoco, perciò mi è stato chiesto di occupare tutta quella fascia oraria“, sono le parole di Antonella Clerici rilasciate al settimanale Oggi dove spiega come è nato il suo programma che inizialmente non era sorto per soppiantare nulla. Alla luce dei fatti però, dopo aver lasciato il timone alla Isoardi, la Clerici sembra essere tornata soffiandole del tutto il posto e imponendosi con il suo show.

L’augurio alla collega Elisa Isoardi

A riguardo però, ben sottolinea la Clerici: “Elisa non ha alcuna responsabilità per la chiusura de La Prova del Cuoco, ce l’ha messa tutta [..] le ho lasciato un’eredità pesante. Le auguro di trovare una ‘sua’ trasmissione“, riporta La Nostra Tv. Un po’ di timore per quello che sarà il suo futuro ovviamente c’è trattandosi di una nuova “prima puntata” in quel dello studio appositamente pensato per il cooking show È sempre mezzogiorno. Uno show che la Rai ha voluto preparare in quel di Milano nonostante i progetti virassero verso casa di Antonella Clerici: cambiamenti però doverosi a fronte dell’emergenza sanitaria.

