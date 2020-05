Ospite di Mara Venier, in collegamento con Domenica In, Antonella Clerici ha finalmente confermato ufficialmente un suo ritorno in tv, sulle reti Rai. Un ritorno che probabilmente rivedremo in autunno, dopo un anno praticamente di pausa.

La bionda conduttrice, ritirata in campagna con il compagno e la figlia Maella, ha regalato a Mara e al suo pubblico la bella notizia. Eppure non si sbottona troppo, ma già si parla di un nuovo format, che potrebbe essere realizzato su misura per lei.

Antonella Clerici a Domenica In

Dopo aver lasciato La Prova Del Cuoco, cooking show nato con lei, nelle mani di Elisa Isoardi, Antonella Clerici si è dedicata a programmi con un ritmo più tranquillo.

Al consueto appuntamento quotidiano ha preferito un appuntamento settimanale. Poi, questa sua esigenza negli ultimi palinsesti non ha trovato più spazi.

La Clerici, che sin da subito aveva messo in chiaro il suo desiderio di dedicare più spazio alla famiglia, è apparsa in collegamento con il compagno Vittorio Garrone, dalla loro casa in campagna ad Arquata Scrivia, dove vivono con Maelle. In questo scenario la Clerici ha ritrovato la perduta serenità: “Mi piace ricominciare più volte nella mia vita.

Recuperare questo senso della provincia, della lentezza mi è servito. Ho passato questa quarantena con la mia famiglia allargata. Ci sono anche due dei figli di Vittorio, siamo stati molto bene insieme e non era scontato. È stata una fortuna“.

Il ritorno di Antonella Clerici

La lontananza di Antonella Clerici dal piccolo schermo, però, è durata abbastanza. E lo stesso Vittorio dichiara. “Non la tengo qui tutta per me! In questo periodo ha avuto modo di riflettere ed è piena di idee“.

Ora infatti Antonellina è pronta a tornare. Lo ha raccontato a Mara Venier, proprio durante la chiacchierata di domenica. “Torno, torno!” ha annunciato la Clerici rispondendo a Mara. “Ne stiamo parlando con il nostro adorato direttore Stefano Coletta, che io amo molto, che mi ha capito molto, ha capito chi sono io, come sono e come posso rendere al meglio. Speriamo a settembre di riprendere e di divertirmi, perché se non mi diverto non sono me stessa. Se non ho il mio entusiasmo non rendo“.

