Antonella Clerici sta vivendo una quarantena molto social. Se qualche giorno fa scherzava in diretta con Paolo Bonolis, oggi una foto pubblicata dalla conduttrice fa discutere. La Clerici, infatti, ingenuamente, ha testimoniato il passaggio sul nuovo Ponte di Genova, contravvenendo i decreti governativi che impediscono di lasciare la regione dove si trascorre l’isolamento. Tuttavia, la ragione sarebbe legata a un malore improvviso della figlia Maelle.

Problemi di salute per Maelle

La piccola Maelle è stata male e per questo Antonella Clerici, preoccupata per le condizioni della figlia, ha deciso di “infrangere la legge”. Ha lasciato la sua tenuta in Piemonte per portare la figlia in un ospedale di un’altra regione.

A testimoniarlo, la stessa ex conduttrice de La prova del cuoco, che ha fatto una gaffe pubblicando la foto del nuovo Ponte di Genova dopo la tragedia avvenuta del 2018. La Clerici avrebbe portato Maelle all’ospedale Gaslini, suscitando l’ira dei follower. La struttura è specializzata in pediatria. Per questo, è risultato il luogo ottimale dove poter verificare un problema oculistico improvviso di Maelle. La Clerici è stata bersagliata da commenti che l’accusavano di aver sconfinato, di come le fosse tutto concesso essendo una vip.

La conduttrice non ha voluto dar seguito allo alle polemiche. Anche riguardo la salute della bambina, tutto sembra essere rientrato.

Foto dal profilo di Antonella Clerici

La quarantena nella grande tenuta in campagna

Non è la prima volta, durante questa quarantena, che Antonella Clerici finisce al centro delle polemiche. Qualche settimana fa, proprio all’inizio dell’isolamento, la presentatrice Rai fu di nuovo attaccata dopo uno scatto che la mostrava all’aria aperta. Anche in quell’occasione, la donna fu tacciata di aver trasgredito i decreti, dato che la foto la mostrava in un bosco.

Tuttavia, anche in questo caso, ci sarebbe una spiegazione: la tenuta dove si è rifugiata la conduttrice per la quarantena, ad Arquata Scrivia, sarebbe molto grande e questo le permetterebbe di camminare in tutta tranquillità.

Foto dal profilo Instagram di Antonella Clerici

Approfondisci:

Muore il padre dello chef Andrea Mainardi, Antonella Clerici: “Ti abbraccio forte”

Antonella Clerici, il doloroso lutto: “Non sono riuscita a dirgli addio”