Antonella Clerici e Paolo Bonolis intrattengono i fan su Instagram. In una diretta sul celebre social i 2 amati conduttori si sono scambiati battute e consigli sulle cose da fare durante la quarantena. E Antonella spiazza tutti con una battuta piccante rivolta all’amico.

Una diretta inedita tra i 2 amici di lunga data

Antonella Clerici e Paolo Bonolis sono tra i conduttori più fortunati e seguiti delle rispettive aziende di Rai e Mediaset. Ma nonostante la loro “rivalità”, i 2, come già dimostrato in numerose interviste, hanno un profondo rispetto reciproco.

Nel corso di una diretta Instagram, che in questi giorni i vip di tutti il mondo stanno usando per mantenere il contatto con i fan da casa, al live di Paolo Bonolis si è aggiunta anche la cara amica.

Paolo ha raccontato di come Antonella fosse di “buona forchetta” durante la loro esperienza insieme a Sanremo 2005. Il conduttore di Avanti un altro si è poi definito “impotente” forse riferito alla difficile situazione della quarantena. La collega ne ha subito approfittato per una battuta piccante davanti ai fan: “Di te si dicono altre cose…Sei ben messo, in giro tutti dicono che tu sia tutto fuorché impotente” ha rivelato la Clerici, lasciando i fan e lo stesso Bonolis spiazzati.

Paolo Bonolis: “Rifarei Il senso della vita”

L’ex conduttrice de La prova del cuoco, dopo la battuta inaspettata, ha cambiato argomento per parlare un po’ delle loro carriere televisive. Antonella ha chiesto all’amico se rifarebbe Il senso della vita. “Lo farei anche domani” ha riposto subito il conduttore, precisando però che i palinsesti Mediaset in questo momento non lo consentano.

Proprio riguardo alla sua azienda, negli ultimi giorni tra Bonolis e la Mediaset c’è stato un clima di forte tensione.

Il conduttore ha infatti criticato la cancellazione della messa in onda delle puntate ormai registrate di Avanti un altro, e poi il voler schierare il suo Ciao Darwin contro Viva RaiPlay di Fiorello.

La stessa Antonella aveva difeso le sue parole dicendo in una diretta che l’amico avrebbe potuto lavorare ovunque grazie alle sue abilità, alludendo anche ad un possibile passaggio in Rai.

