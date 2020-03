Antonella Clerici è molto impegnata sui social in questi giorni a tenere compagnia ai numerosi fan durante questo periodo difficilissimo segnato dal Coronavirus. Durante una diretta Instagram parla delle tensioni tra Bonolis e Mediaset e fa una sua considerazione su un possibile passaggio del conduttore in Rai.

Le parole di Antonella: “Può fare ciò che vuole“

Antonella ha intrattenuto i suoi followers con un’inedita intervista in diretta Instagram con il giornale Chi. Si è affrontato il problema della quarantena in Italia e della situazione di paura che le famiglie italiane stanno vivendo.

Ma c’è stato spazio anche per il gossip.

L’argomento erano le dichiarazioni al vetriolo che Paolo Bonolis aveva rivolto a Mediaset. Il conduttore aveva infatti attaccato su Instagram la sua stessa azienda per aver sospeso la messa in onda delle puntate già registrate di Avanti un altro e di aver riproposto Ciao Darwin contro le repliche di Viva RaiPlay su Rai 1.

Antonella, amica di lunga data del conduttore, si è subito schierata in sua difesa: “È talmente bravo che può fare tutto ciò che vuole. Il senso della vita è più adatto alla Rai che a Mediaset”.

Non solo, ma la conduttrice elogia anche la sua versatilità nel lavoro: “Può andare dove vuole. Ha un preserale di successo, ma è stato anche in Rai per condurre il Festival di Sanremo. È leggero e pensante, ha tante corde può fare ciò che vuole, è straordinariamente intelligente”.

Antonella attacca chi non rispetta la quarantena

L’amata conduttrice è stata anche in collegamento via Skype con la trasmissione Storie Italiane di Rai 1 dove ha ancora affrontato l’emergenza Coronavirus, questa volta con toni più decisi. In particolare ha attaccato chi non rispetta le regole previste ed esce di casa per motivi non urgenti.

“Non capisco cosa ci sia di strano nel rimanere a casa. Bisogna farlo. Anch’io vorrei uscire, ho mio padre lontano, ma ora non si può – afferma Antonella in modo deciso – Io vivo in Piemonte, in un’area che non è tra le più colpite, come la Bergamasca, dove ho tanti amici”.

