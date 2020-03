Antonella Clerici si rivolge nuovamente agli italiani, dopo il consiglio avanzato nei giorni scorsi in televisione. La conduttrice racconta la propria quarantena e lancia un messaggio patriottico di solidarietà.

L’invito della Clerici agli italiani in quarantena

In un momento tanto difficoltoso per tutto il Paese, Antonella Clerici vuole far sentire la propria vicinanza al suo pubblico. Attraverso un’intervista pubblicata su Oggi, la conduttrice ha voluto lanciare un messaggio di forza agli italiani: “L’arroganza imperava prima di questa brutta cosa del Coronavirus. Ora abbiamo davvero un’opportunità per essere migliori“.

Non solo, la Clerici invita tutti a sentirsi orgogliosi dell’Italia: “Quando tutto sarà finito dovremo portare l’italianità al centro di tutto e dire al mondo quanto siamo bravi, belli, capaci e generosi… – spiega Antonella al settimanale – Racconteremo questa Italia popolare ed emotiva, ma fiera e piena di gente meravigliosa“.

Conclude il discorso con una battuta di spirito in tema con La Prova del cuoco: “E, se mi concede una battuta, dimostreremo al mondo di che ‘pasta’ siamo fatti!“.

La quarantena “programmata” della Clerici

Antonella Clerici sta trascorrendo la quarantena nella campagna alessandrina insieme al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle, che ha da poco compiuto 11 anni.

Antonella ha deciso di programmare i giorni di quarantena: “Sveglia alle 8, cascasse il mondo, poi mi lavo e corro a far colazione con Vittorio“.

Dopo una passeggiata nel bosco con i cani: “Diretta Instagram sulla cucina in cui invito le mie amiche o i miei chef. Cucinare con gli italiani in questo momento è un mezzo per stare in contatto: bisogna far passare in tutti i modi il sapore del nostro essere italiani, senza banalizzarlo… – Per Antonella la cucina ha un ruolo fondamentale – Tornare ai fornelli significa essere parte di una collettività che in questo momento, anche cucinando, si ritrova a far sentire la sua forza“.

Antonella aiuta Maelle a fare i compiti e, dopo il dovere, arriva il piacere: “Quando ha finito esce in giardino e gioca un po’ all’aria aperta, poi prepariamo insieme un dolce. Dopo cena giochi da tavolo con i ragazzi“.

