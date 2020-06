Penultimo appuntamento con Domenica In e anche quest’oggi puntata ricca di ospiti. A cominciare da un pilastro di Rai1, pronta a tornare in tv: Milly Carlucci. La conduttrice annuncia a Mara Venier il ritorno a settembre di Ballando con le stelle e svela l’ingrediente segreto alla base del successo del programma.

Milly Carlucci: il ritorno di Ballando con le stelle

Due regine della Rai nello stesso studio per il penultimo appuntamento di questa stagione di Domenica In. La padrona di casa Mara Venier, infatti, intervista la collega Milly Carlucci spaziando attraverso diverse tematiche.

In vista della prossima stagione televisiva, Milly si sta già preparando e ha già in mente un cast assolutamente stellare. Ballando con le stelle torna in onda a settembre (probabilmente a partire dal 12) ed è pronto a stupire ed intrattenere i telespettatori, come ha sempre fatto nel corso degli anni. Ai microfoni della collega, Milly Carlucci ha annunciato: “Ritorniamo a settembre“. E ha poi svelato il vero segreto che si cela dietro Ballando: “Il segreto del ballo è proprio questo: divertirsi. Questo è il messaggio bello che speriamo di dare alle signore a casa, che alle volte arrivano da me e mi dicono ‘Ah mi piacerebbe tanto ballare ma ormai ho 40 anni’.

Ma sei una bambina, buttati!“.

“Devo cercare di convincere i timidi“

Milly Carlucci ha anche rivelato come avvengono solitamente le scelte dei concorrenti che ogni anno si mettono in gioco fra esibizioni e balli di genere. La selezione dei possibili partecipanti è piuttosto lunga, come rivela al conduttrice: può durare anche mesi. Così la Carlucci a Domenica In: “Ci sono persone che dicono ‘Ma io mi vergogno’, allora devi cominciare pian piano nei mesi per cercare di convincere le timide e i timidi, specie gli uomini che si vergognano“.

È ancora mistero sul cast che arricchirà la nuova edizione del talent, fra voci e indiscrezioni che al momento non stanno ancora trovano conferma. Certo è che, come ogni anno, Ballando con le stelle saprà conquistare il pubblico da casa a suon di balli, risate e assoluto intrattenimento. Oltre a quel pizzico di agonismo che, anche in una gara di ballo, non manca mai.

Milly Carlucci e il ritorno di Ballando Con Le Stelle: “Torniamo a settembre”