Milly Carlucci si è concessa una lunga intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, alla fine di questa quarantena, in cui ha parlato del ritorno di Ballando Con Le Stelle.

Da giorni si parla dell‘edizione 2020, sospesa la scorsa primavera a causa del Coronavirus, e slittata in autunno. Ora è Milly racconta che si sta preparando per settembre e che non ha mai smesso di lavorare in questo periodo, neanche di giorni di lockdown totale.

La conferma di Milly Carlucci

Giunta alla sua edizione numero 15, Ballando Le Stelle è un successo conclamato, che nemmeno l’epidemia di Covid-19 ha potuto tenere a freno.

Generalmente un baluardo nel palinsesto Rai primaverile, quest’anno il dancing-show slitterà a settembre. E Milly Carlucci conferma: “Sì, torneremo quando la struttura Sicurezza della Rai ci darà il via, con tutto l’entusiasmo e la volgi di tornare a fare televisione. Presumibilmente entro settembre“.

E non solo, la Carlucci svela anche qualche dettaglio. “Il mio desiderio è proporre un “Ballando” nella sua formula originaria. Avremo sempre le 13 coppie” prosegue. “La giuria è confermatissima, con Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino“.

Poi aggiunge: “E poi torneranno i nostri commentatori a bordo campo: Roberto Bruzzone e Alberto Matano. Quest’ultimo si alternerà con i suoi colleghi del Tg1, Laura Chimenti, Emma D’Aquino e Francesco Giorgione“.

Tornare a fare spettacolo

Quella che parla su Tv, Sorrisi e Canzoni è una Milly orgogliosa di riportare l’intrattenimento nelle case degli italiani. “Le parole d’ordine sono 2: felicità e sorrisi” spiega la Carlucci. “Perché ne abbiamo tanto bisogno. Ora ci serve una pausa di evasione mentale” ritiene la conduttrice. “La televisione è stato un mezzo preziosissimo in questo periodo, ci ha informato e con un lavoro capillare e battente ha spiegato, ad un popolo di natura non proprio disciplinato come il nostro, il bisogno di seguire delle regole.

E lo abbiamo fatto, giustamente. Adesso però, pur con le dovute attenzioni abbiamo bisogno di ritrovare la libertà di sognare, di fare cose nuove e di stare insieme, perché è così che la creatività si accende“.

Milly non si sta preparando solo a tornare sulla pista da ballo, ma anche a riaccendere i microfoni di Il Cantante Mascherato.

“Ci saranno nuove maschere, perché sono legate alle alla personalità del personaggio che si nasconde sotto” anticipa la Carlucci. “Potrebbero essere più delle 4 puntate della scorsa edizione e quindi i concorrenti dovrebbero essere più di 8 per poter andare avanti con le eliminazioni“. Insomma la cara e dolce Milly ha tante idee in serbo e non vede l’ora di ricominciare.