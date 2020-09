Ballando con le stelle tornerà dopo molte posticipazioni il 19 settembre e le attese sono già altissime. Una delle concorrenti più discusse, ancora prima che cominci la competizione ballerina, è Elisa Isoardi, ex conduttrice de La Prova del Cuoco. L’ex di Matteo Salvini, infatti, sembra stia vivendo una liaison con Raimondo Todaro, suo insegnante di ballo recentemente separatosi da Francesca Tocca. Nonostante le smentite, sembra che i due si siano lasciati andare ad atteggiamenti che fanno sospirare i fan.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: scatta il bacio

Sono i fotografi di Chi a non lasciare scampo ai due concorrenti di Ballando con le stelle.

Raimondo Todaro, che lo scorso anno abbiamo visto in coppia con Nunzia De Girolamo, quest’anno avrà come partner Elisa Isoardi. La conduttrice piemontese sembra aver trovato un certo feeling con il ballerino, che ha comunque smentito le ricostruzioni giornalistiche, dichiarando che si tratta di montature. “L’intesa c’è ma ci conosciamo da una settimana“, è stato il suo commento.

Il rapporto tra i due sembra però molto più avviato. I paparazzi hanno immortalato il caloroso saluto che si sono scambiati fuori dalla sala prove di Ballando con le stelle.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro paparazzati da Chi

Gli scherzi su Instagram

Difficile negare che ci possa essere qualcosa tra i due concorrenti, che in ogni caso sembrano aver trovato una buona sintonia. Lo testimonia anche Instagram, dove Elisa Isoardi punzecchia il suo ligio insegnante. “Mancano 6 giorni alla prima di Ballando con le stelle ma come si fa a rinunciare alla pizza??? Shhh, voi non ditelo a Raimondo Todaro, però, che se mi becca domani me la fa pagare…“, ha scritto la golosa conduttrice sul social, con tanto di foto in cui addenta un bel pezzo di margherita.

Il post Instagram di Elisa Isoardi

“Domani ti ammazzo“, è la risposta scherzosa di Raimondo Todaro, a cui più tardi è stato risposto con una foto della conduttrice che mangia sushi. “-4 alla prima di Ballando con le stelle stasera sushi per rimanere leggeri. Va bene Raimondo Todaro??????“, è il commento di Isoardi. Uno scambio che fa presagire scintille, in pista come fuori.

