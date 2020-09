L’intesa tra i due potrebbe non essere solamente in quel di Ballando con le Stelle. Parliamo di Elisa Isoardi che proprio a colpi di passi di danza potrebbe essere riuscita ad andare a capo dopo aver messo un punto fermo alla relazione con il leader della Lega, Matteo Salvini. Sempre più forte il feeling tra l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco e il ballerino Raimondo Todaro.

Elisa Isoardi e Todaro: c’è del tenero?

Che dopo il cliché velina-calciatore, sia il caso di parlare della coppia conduttrice-ballerino? In quel di Ballando con le Stelle tutto è possibile, innamorarsi compreso.

Sembra infatti che sia molto, molto forte l’intesa tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, il fido ballerino di Milly Carlucci. A pizzicarli è stato il settimanale Diva e Donna che ha scorto un gesto che sembra rivelare più che una complicità sulla pista da ballo.

Lo scatto mano nella mano per le vie di Roma

I due, coppia fissa in quel del programma Rai, sono stati pizzicati in quel di Roma particolarmente affiatati e molto intimi. Quel che però più colpisce e che ha attirato l’attenzione dei curiosi paparazzi del settimanale di gossip sono state le loro mani, immortalate strette, unite da qualcosa che sembra essere molto più che un’amicizia.

Che Todaro e la Isoardi stiano nascondendo un flirt di quelli destinati a far parlare di sé per lungo tempo? Non resta che attendere per sapere e soprattutto vedere: si noterà dai passi di danza qualcosa in più?

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro pizzicati da Diva e Donna

Ballando con le Stelle: edizione a prova di Covid

Intanto però, nonostante gli intoppi per l’emergenza Coronavirus, abbiamo certezza che il programma di Milly Carlucci ci sarà.

Una certezza non così tale fino a qualche giorno fa quando Ballando con le Stelle sembrava essere a rischio per colpa di alcuni concorrenti risultati positivi al tampone. L’ultimo, in ordine cronologico, è stato Daniele Scardina, risultato positivo dopo aver trascorso giorni di vacanza in Sardegna. Ma rassicura Milly che lo staff è al sicuro e che i partecipanti si sottoporranno a tamponi ciclicamente onde evitare spiacevoli conseguenze.

Approfondisci

TUTTO SU BALLANDO CON LE STELLE