È arrivato l’atteso risultato dei tamponi per il Coronavirus a cui si sono sottoposti i concorrenti e lo staff di Ballando con le Stelle. A fornire aggiornamenti sulla situazione all’interno del programma le cui prove avevano avuto avvio lo scorso 24 agosto per essere poi sospese alla luce della positività al Covid-19 di uno dei ballerini, Samuel Peron.

Deciso il tampone per l’intero staff e sospeso momentaneamente ogni registrazione, Milly Carlucci comunica l’esito degli esami.

Coronavirus, casi nello staff di Ballando con le Stelle

Al principio, le prime notizie rilanciate dalle testate nazionali, parlavano di 2 concorrenti di Ballando con le Stelle positivi al Covid-19: il primo, Samuel Peron, il secondo la sua partner nel programma, Rosalinda Celentano.

Le voci però sulla Celentano si sono spente poco dopo a fronte della smentita. Diverso invece per Samuel Peron che oltre ad essere risultato positivo è risultato essere anche asintomatico. Notizia questa che ha paralizzato i lavori facendo optare per il tampone molecolare – la via più sicura e prudenziale – per tutto lo staff e non più per il test rapido a cui avevano deciso di sottoporsi di tanto in tanto per sfatare ogni pericolo.

L’esito dei tamponi: positivo anche Daniele Scardina

Ora c’è la conferma: oltre a Samuel Peron c’è un altro concorrente positivo al Coronavirus all’interno del gruppo di partecipanti. “Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina – ha chiosato Milly Carlucci nel video di aggiornamento che ha voluto pubblicare su Instagram – Ha passato le vacanze nella stessa zona in cui era Samuel Peron, lì come sapete c’è stato un focolaio importante“, aggiunge la conduttrice in riferimento alla Sardegna dove numerosi sono stati i casi registrati in queste settimane soprattutto tra personalità note del mondo dello spettacolo.

“Daniel e Samuel non hanno sintomi importanti, quindi magari risolviamo anche questa situazione rapidissimamente“. Come poi evidenziato in ultimo dalla Carlucci, la Rai continua a monitorare la situazione e tutto il resto del gruppo si sottoporrà ciclicamente a esami e tamponi per confermare, di tanto in tanto, la negatività al virus senza impedire allo show di proseguire. “Ballando è il mio amore – ha poi voluto concludere la conduttrice Rai – ma prima di tutto vengono la salute e la sicurezza.

Vi ricordo di portare la mascherina“.

Approfondisci

TUTTO SU BALLANDO CON LE STELLE

TUTTO SU MILLY CARLUCCI