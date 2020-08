Appena un giorno dopo l’avvio delle registrazioni della nuova stagione di Ballando con le Stelle, datato 24 agosto, e già si parla di uno stop per lo show di Milly Carlucci. Nessuna chiusura del programma, ma una sospensione di due giorni per consentire la sanificazione degli studi: secondo alcune indiscrezioni, tra cui quella di Giovanni Ciacci a Ogni mattina, come riporta Tgcom24, si sono rincorse voci su concorrenti positivi al Coronavirus. Uno dei nomi emersi nel corso delle ultime ore, però, sarebbe già stato smentito.

Covid: l’indiscrezione su presunti casi a Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle si prepara a tornare in scena con il suo cast di concorrenti famosi, dal prossimo 12 settembre, ma oggi è emersa una indiscrezione che ha scosso le cronache sullo show ormai prossimo all’avvio di stagione.

A rilanciarla sarebbe stato Giovanni Ciacci, durante la trasmissione di Tv8 Ogni mattina (condotta da Adriana Volpe e Alessio Viola). Tgcom24 riporta le parole dell’opinionista: “Hanno trovato due positivi al Covid-19, due ballerini. Ho parlato con Raimondo Todaro e mi ha detto che hanno trovato dei colleghi positivi“.

Poco dopo l’indiscrezione, si sono moltiplicate le ipotesi su presunti casi di positività nella rosa di nomi che compone l’assetto della nuova edizione, nomi che non hanno però trovato conferme ufficiali.

Rosalinda Celentano negativa

Secondo le indiscrezioni emerse nel corso delle ultime ore, ma senza riscontri ufficiali, uno dei ballerini, Samuel Peron, sarebbe risultato positivo. Questa voce si è trascinata dietro anche l’ipotesi che la sua partner nel dancing show, Rosalinda Celentano, fosse risultata positiva.

A smentire quest’ultima indiscrezione è Leggo: “La figlia di Adriano Celentano è risultata negativa al test sul Coronavirus“.

Una notizia che mette a tacere le notizie che si erano rincorse nelle ultime ore e che erano state rilanciate da diverse testate. Sempre secondo quanto riportato da Leggo, l’intero staff della trasmissione si sottoporrà a ulteriori esami.

Il programma inizierà il prossimo 12 settembre, e Milly Carlucci, storica padrona di casa insieme a Paolo Belli, ha dato un piccolo aggiornamento via social sull’inizio delle registrazioni e ricordando al pubblico il primo appuntamento all’orizzonte: “Sono iniziate le prove per tutti! Ci vediamo il 12 settembre su Rai1“.

