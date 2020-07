Paolo Belli ha fatto alcune rivelazioni su Ballando con le Stelle, format di Rai1, e sul suo rapporto con la conduttrice storica della trasmissione, Milly Carlucci.”Vi svelo un segreto“, ha detto l’artista ai microfoni di Io e Te, prima di raccontare cosa succede poco prima di ogni diretta.

Paolo Belli su Ballando con le Stelle: “Vi svelo un segreto“

“Vi svelo un segreto“: è così che Paolo Belli, ospite di Pierluigi Diaco a Io e Te, nella puntata dello scorso 6 luglio, ha introdotto un retroscena su Ballando con le Stelle, format che lo vede tra i volti fissi del cast ormai dal 2005, al fianco di Milly Carlucci.

Il cantante, che con la sua “Big band” anima la trasmissione in prima serata su Rai1, ha deciso di raccontare quello che succede prima che le luci della diretta si accendano.

“Quando siamo al sabato sera, la prima cosa che faccio, prima di andare in onda, vado in mezzo al pubblico, in mezzo alla pista di Ballando, mi guardo attorno e mi dico ‘Paolo, hai visto che fortuna che hai?’“.

L’artista e conduttore si è detto felice della sua esperienza in tv, che condivide con una delle donne di punta dello spettacolo italiano come Milly Carlucci.

Sul suo conto, ha poi speso parole importanti nel corso dell’intervista a Io e Te.

“Milly Carlucci mi ha raddrizzato“

Non usa mezzi termini, Paolo Belli, per dipingere il ritratto della sua profonda gratitudine nei confronti di Milly Carlucci, che lo accompagna con professionalità e consigli nel suo percorso a Ballando.

“Quando ho portato la sigla, la prima a sentirla è stata lei. Lei ha cominciato a cantarla dopo il primo ritornello e ho capito ‘È fatta’.

Dal primo giorno che abbiamo cominciato a fare le prove, ho capito che ero all’università della televisione. Stavo zitto e attento, guardavo cosa succedeva. Milly non finirò mai di ringraziarla, non solo perché mi sta insegnando a far televisione, ma mi ha raddrizzato, ero un discolo, la sorella che tutti dovremmo avere è lei”.

