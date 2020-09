La notizia di presunto avvicinamento tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, pizzicati insieme mano nella mano oltre i riflettori di Ballando con le Stelle, ha fatto presto a trovare spazio tra le cronache rosa dei caldi giorni di preparazione in vista della messa in onda del dancing show. Un gossip succoso per i fan dei due, che trova ora una risposta chiara nelle parole spese dal ballerino a precisare i contorni del loro rapporto.

Raimondo Todaro e Elisa Isoardi super osservati

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi sono una delle coppie della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il dancing show di Milly Carlucci al via il prossimo 19 settembre (dopo lo slittamento innescato dalla scoperta di due casi di Covid nel cast).

Dietro la presenza della conduttrice, che ha alle spalle una storia d’amore con Matteo Salvini, si è scatenata la curiosità di tanti anche per una foto, diffusa dal settimanale Diva e Donna, in cui sarebbe apparsa in particolare confidenza con il ballerino del programma. Sempre più vicini, insomma, secondo i rumors che li vorrebbero immersi in una love story dal sapore clandestino e intrigante.

La smentita sul flirt: “È una montatura“

Ma è proprio Raimondo Todaro a smentire il presunto flirt, nel corso di un’intervista a SuperGuidaTv: “Con Elisa mi trovo benissimo perché è una brava ragazza, simpatica e dolce come me (…). L’intesa c’è ma ci conosciamo da una settimana. Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione“.

Dopo la fine del suo matrimonio con Francesca Tocca, e le voci di un nuovo amore al fianco di Paola Leonetti, per il ballerino non sarebbe ancora arrivata una vera svolta sentimentale.

Nonostante tutto, anche lui finisce nel tritacarne del gossip.

Fisiologica com’è, ogni anno l’attenzione del pubblico e delle cronache rosa investe un importante pacchetto di aspettative nell’evoluzione delle dinamiche tra i concorrenti e i rispettivi partner professionisti anche al di fuori del contesto televisivo, e alla narrazione della trasmissione si accompagna quella sui possibili risvolti “rosa” dietro l’esperienza davanti alle telecamere.

È quanto successo nella scorsa stagione per il concorrente Dani Osvaldo e la sua “maestra” di ballo Veera Kinnunen (intesa sfociata in una scintilla di passione che avrebbe fatto implodere la lunga relazione di lei con il collega, e volto noto del format, Stefano Oradei).

Stavolta, però, secondo le parole di Raimondo Todaro la realtà è soltanto una e non ci sarebbe proprio spazio per una romantica deriva lontano dal palcoscenico.