Dopo tante discussioni, illazioni, scontri e rimproveri, eccoli Veera Kinnunen e Dani Osvaldo che ufficializzano la loro unione. Hanno deciso di non nascondersi più i due che si sono conosciuti durante la trasmissione condotta da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.

Le vacanze insieme

Già alla fine di luglio Veera Kinnunen e Dani Osvaldo avevano pubblicato alcune foto insieme sui loro profili social. Gli scatti non lasciavano dubbi, i due si baciavano e trascorrevano molto tempo insieme. Segno che la loro storia d’amore era iniziata. E probabilmente era già intensa visto che sono passati alle presentazioni in famiglia. Prima Veera e Osvaldo hanno trascorso del tempo con la famiglia di lei concedendosi una vacanza in Svezia.

Ora, stando a quanto riportato da Di Lei, si trovano in Argentina. Sono partiti per l’incontro con i parenti di lui. E dalle ultime storie su Instagram la ballerina ha assistito anche a un concerto del fidanzato, frontman del gruppo Barrio Viejo.

Il tenero scatto di Veera Kinnunen con Osvaldo

I reperti fotografici e i video erano stati pubblicati con delle storie, quindi effimeri, in quanto dopo 24 ore non erano più visibili. Proprio qualche ora fa, invece, la ballerina e insegnante di Osvaldo, ha postato una foto.

Nell’immagine i due appaiono abbracciati, raggianti e sorridenti in campagna, potrebbero essere davvero in Argentina, ma non vi è alcuna indicazione a specificarlo.

La gioia dei loro fan

La foto ha raggiunto in poche ore più di 11mila like e oltre 500 commenti. I loro fan sono entusiasti di questa coppia, alcuni hanno fatto i complimenti per l’amore che emanano. Altri hanno scritto: “Meravigliosi, bellissimi, fantastici. Vi prego tornate anche a ballare. Siete magnifici. In bocca al lupo ragazzi“. E ancora: “Evviva l’amore. I giudizi delle persone???? Chissenefrega. Vi adoro“. “Trasudavate passione su ogni passo di danza fatto insieme, non poteva che finire così“, ha scritto qualcun altro.

Il tenore dei commenti è questo, o almeno la maggior parte della gente che ha voluto scrivere a Veera Kinnunen e a Osvaldo l’ha fatto per esprimere la propria gioia nei confronti di questa storia iniziata da poco.

Ci sono ancora, però, persone che non si danno pace sulla fine dell’amore tra la ballerina e Stefano Oradei. Tra questi c’è chi si aspettava che Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le Stelle, porgesse delle scuse a Oradei per la ramanzina fattagli in diretta. Ci sono altri che rimproverano la Kinnunen per le parole dette durante la trasmissione, scrivendo, ad esempio: “Alla faccia che ‘con lui ho solo un bel rapporto di amicizia e niente altro!! Ma per chi mi avete presa?’ ecc. ecc. ecc.“. Altri, infine, non credono assolutamente che quella tra l’allievo e la maestra sarà una storia seria. Non resta che attendere e vedere come andrà a finire.

Immagine in evidenza: Dani Osvaldo e Veera Kinnunen durante una puntata di Ballando con le Stelle. Fonte: Veera Kinnunen/Instagram