Elisa Isoardi torna a parlare del suo passato con Matteo Salvini, svelando alcuni retroscena di una storia ormai definitivamente naufragata ma che continua a solleticare l’attenzione del gossip. “Eravamo ingombranti l’uno per l’altro“, ha dichiarato la conduttrice, prima di approfondire alcuni dettagli della sua vita sentimentale.

Elisa Isoardi torna a parlare di Salvini

La conduttrice ne ha parlato ai microfoni del settimanale Oggi, a cui ha affidato anche un ritratto della sua attuale sfera sentimentale.

“Siamo stati ingombranti l’uno per l’altro“, ha detto senza mezzi termini.

Cosa c’è nel cuore di Elisa Isoardi adesso? Lo rivela lei stessa: “Sono single di testa, abituata a essere autonoma. Serve grande intelligenza per starmi accanto“.

Archiviata anche la storia d’amore con Alessandro Di Paolo, di cui Elisa Isoardi ha parlato in questi termini nel corso della sua intervista al settimanale: “I tempi non erano maturi, ma lui c’è e ci sarà sempre, perché prima di tutto resta un caro amico“.

Lo sfogo amaro: “Hanno provato a distruggermi“

Oltre a parlare dei suoi affari di cuore, la conduttrice ha approfondito alcuni contorni della sua vita professionale. Dopo il rumoroso addio a La Prova del Cuoco, una parentesi di incertezza avrebbe fatto capolino nel suo percorso: “Sono state due settimane di terrore, in cui non sapevo che fine avrei fatto“.

Elisa Isoardi non ha gettato la spugna ed è passata a un altro format: Check up. “Hanno provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta“, ha aggiunto ai microfoni di Oggi.

Lo sguardo della conduttrice è rivolto anche al prossimo, inedito impegno davanti alle telecamere: Ballando con le Stelle. La Isoardi si dice pronta a mettersi in gioco come concorrente, ammettendo di non essere proprio una ballerina provetta: “Sono un vero manico di scopa“.