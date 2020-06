Confermata la chiusura de La Prova del Cuoco: le parole di Elisa Isoardi sul futuro della trasmissione (e del suo ruolo nel piccolo schermo) sono arrivate in diretta, al pubblico del cooking show della rete ammiraglia Rai, nel corso di una puntata ad alta carica emotiva.

Elisa Isoardi: “La Prova del Cuoco sta chiudendo“

“Ieri mi hai chiamata, sei preoccupata, ero al mare e mi hai chiesto ‘Elisa, ma cosa ne sarà di te?“: con questa parole, ricordando la telefonata della madre, Irma (in collegamento nella puntata del 15 giugno scorso), Elisa Isoardi ha introdotto la conferma della chiusura del programma La Prova del Cuoco.

Negli studi del famoso cooking show Rai, che l’ha vista affiancata dal collega Claudio Lippi, la conduttrice ha dato una cornice di ufficialità ai rumors che, da tempo, si addensavano intorno al futuro della trasmissione.

Niente di certo su quello che sarà il prossimo orizzonte professionale per lei, come rivela la stessa carica di interrogativi alimentata dalla preoccupazione della madre, che Elisa Isoardi ha dipinto così: “Mia madre ha cresciuto due figli da sola, perché è andata avanti come una saetta con me e mio fratello, ha fatto 3 lavori insieme, è una mamma unica, si preoccupa perché magari io sono in un momento in cui La Prova del Cuoco sta chiudendo, questo lo sanno tutti, lo diciamo.

Ma questo è il lavoro, basta darsi una mossa. Mi fa tenerezza quando fa così mia mamma, perché è una donna forte che pensa a me che, in realtà, sto facendo il lavoro più bello del mondo“.

Ultima puntata il 26 giugno

La trasmissione condotta da Elisa Isoardi e Claudio Lippi giungerà alla sua naturale conclusione il prossimo 26 giugno, data per cui è fissata l’ultima puntata della trasmissione che fu di Antonella Clerici.

Proprio quest’ultima, nel corso delle ultime settimane, è stata data in testa come possibile volto pronto a prendere le redini di un nuovo format al posto de La Prova del Cuoco. Le voci di un presunto addio di Elisa Isoardi si erano moltiplicate senza sosta anche durante il lockdown per l’emergenza Covid-19, ma la diretta interessata, a suo tempo, aveva risposto duramente.

