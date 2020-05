Domani alle 12 tornerà in onda su Rai1 La Prova del Cuoco, programma culinario condotto da Elisa Isoardi. Lo show era stato sospeso a marzo a causa dell’emergenza coronavirus e la conduttrice si dice felicissima di riprendere le redini. Per lei però potrebbe essere l’ultima edizione, come riportano voci secondo cui La Prova del Cuoco non tornerà in tv dopo 20 anni di messa in onda.

Elisa Isoardi: “Felicissima del ritorno”

La conduttrice è stata ospite video di Domenica In, dove ha raccontato a Mara Venier i dettagli del ritorno de La Prova del Cuoco da domani.

Ospiti saranno Gabriele Bonci, chef e artista della pizza, e Luisanna Messeri, cuoca e volto storico del programma. Ad aprire lo show insieme a Elisa Isoardi anche Oscar Farinetti, patron di Eataly.

“Abbiamo fatto le prove, domani si ricomincia“, ha dichiarato la conduttrice, “Sono felice di ritornare perché sono felice di coccolare un po’ il pubblico che abbiamo abbandonato in modo forzato. Io ho continuato con le dirette Instagram, ci sono stata sia a pranzo che per l’aperitivo“.

Mara Venier propone di venire un giorno a cucinare la sua leggendaria cacio e pepe in trasmissione una volta che l’emergenza coronavirus sia passata.

La conduttrice veneta infatti è molto spaventata dalla pandemia e ha dichiarato di uscire di casa solo per andare a Domenica In.

L’ultimo mese per la Prova del Cuoco?

Il programma terminerà il 26 giugno dopodiché potrebbe non tornare più. Secondo Dagospia infatti, La Prova del Cuoco verrà cancellata e al suo posto potrebbe tornare Antonella Clerici con un nuovo programma. La bionda conduttrice potrebbe riprendersi quella fascia oraria e occuparsi di cucina, mischiando un po’ di talk con diversi ospiti.

Per Elisa Isoardi sarebbe sul piatto solo la partecipazione come concorrente a Ballando con le Stelle che dovrebbe tornare a settembre. Sulla conduttrice piemontese avrebbe pesato la lunga frequentazione con Matteo Salvini, secondo il sito di Roberto D’Agostino. Alla Rai, si sa, la politica ha un ruolo centrale nella gestione del palinsesto, come testimoniato dalle ultime polemiche sulle nomine.

