L’indizio sui social è inequivocabile, Elisa Isoardi sta per tornare al timone di La Prva del Cuoco. E se in questo lungo periodo sono circolate voci secondo le quali la conduttrice avrebbe abbandonato la nave dopo il lockdown, questa ipotesi sembra sempre più improbabile.

Intanto, dopo il post pubblicato dalla Isoardi, hanno preso a diffondersi i rumors sulle novità del programma.

Il post di Elisa Isoardi

Elisa Isoardi ha pubblicato su Instagram un selfie munita di mascherina, sullo sfondo è ben visibile l’iconico uovo dello studio di La Prova del Cuoco.

Abbiamo davvero bisogno di una spiegazione di questo scatto?

Ed infatti nella didascalia che accompagna il post Eisa chiede ai suoi follower: “Questo uovo vi dice qualcosa?”. Domanda a cui rispondono molti utenti tra i commenti. “Che bello Elisa finalmente ti rivediamo in TV, con tutti i tuoi collaboratori” scrive un follower entusiasta. “Ciao Elisa ,quel uovo si mi dice che finalmente ritorni ,ti aspetto non vedo l’ora” risponde qualcun altro.

Le novità di La Prova del Cuoco

Al fianco di Elisa Isoardi torna Claudio Lippi, mentre gli chef saranno divisi in due gruppi, uno in collegamento da casa e uno in studio con i due conduttori.

E ancora tanti nuovi confronti come il Derby della Capitale a colpo di ricette della tradizione o la sfida in famiglia.

Ma in questa versione post lockdown ci saranno anche momenti di confronto, in cui i protagonisti racconteranno questi mesi di quarantena e la loro esperienza. Altri ancora testimonieranno storie straordinarie di piccoli imprenditori. Insomma le novità sono davvero tante, a quanto pare, non resta che vederle concretizzate sulle schermo.