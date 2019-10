La coppia televisiva formata da Elisa Isoardi e Claudio Lippi dà ancora spettacolo. Dopo gaffe, battute e improbabili querele annunciate, negli ultimi giorni i due hanno iniziato anche a baciarsi in diretta alla Prova del Cuoco.

Non è la prima volta

Questo, per così dire, gossip davanti alle telecamere è iniziato alla fine della puntata di ieri, 29 ottobre. Al termine del cooking-show di Rai 1, infatti, la conduttrice Elisa Isoardi e Claudio Lippi si erano scambiati un piccolo semplice bacio.

Tanto è bastato alla Rete per far notare la cosa, tra commenti divertiti e chi grida all’amore segreto. Nulla di tutto questo però, passa per la testa del dinamico duo che sta tenendo banco alla Prova del Cuoco.

Nonostante alcune divertenti gaffe, la coppia macina ascolti e la loro alchimia è andata sempre in crescendo. Lo share gira attorno al 13% e al milione e mezzo di spettatori, in salita rispetto alla passata stagione.

Numeri positivi alimentati da una coppia che, adesso, dà ancora di più da parlare (e da sorridere).

“Ci si vuole bene”

I commenti del web non sono passati inosservati a Claudio Lippi, che oggi in apertura di puntata ha esordito: “alcuni si meravigliano che ci diamo dei baci”.

La Isoardi subito esibisce una faccia sorpresa e rilancia, avvicinandosi a Claudio Lippi per un bacio a stampo. L’ex volto di Buona Domenica prova a sottrarsi a quella “prova”, ma la Isoardi insiste.

Scatta allora il bacio, l’applauso del pubblico e le spiegazioni. “Che problema c’è?” dice la conduttrice, cui fanno eco le parole di Claudio Lippi. “Questo è il clima. La famiglia è fatta dal pubblico a casa, da quelli in studio, cuochi, giudici – dice il condutture della Prova del Cuoco – Lei è la mia nipotina, ci si vuol bene”.

Quindi ribatte ancora: “Anche se in questo mondo vive l’ipocrisia, per noi due l’affetto e la stima sono una realtà”.

Si parte poi con le prove del programma, che può contare su una coppia di conduttori “a prova di bacio”.