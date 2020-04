Non sono affatto buone le voci che girano sul pubblico della Prova del Cuoco. Lo storico cooking show, nato con Antonella Clerici e condotto da Elisa Isoardi rischia la cancellazione definitiva. Il programma al momento è sospeso causa programmazione straordinaria dettata dal Coronavirus.

Al momento non sono ancora pervenute notizie certe a riguardo, ma circola qualche indiscrezione riportata anche da Dagospia. Ma se le voci dovessero essere confermate si tratterebbe di una chiusura storica, la fine di un’era.

Le voci sulla chiusura della Prova del Cuoco

È Dagospia a lanciare i rumors, annunciando che tra i corridoi di Viale Mazzini girerebbe la voce secondo la quale La Prova del Cuoco non sarebbe stato rinnovato per la prossima stagione.

Pare infatti che il titolo dello show non rientri tra quelli del nuovo palinsesto.

La motivazione dietro questa decisione il vertiginoso calo di ascolti delle ultime edizioni. Il cambio timoniere ha gravato sull’andamento dello share, a quanto pare. Nonostante la Isoardi si sia dimostrata, infatti, una degna erede della veterana Antonella Clerici, che ha abbandonato il format dopo 18 anni, non sarebbe riuscita comunque a replicarne gli ascolti.

Nuovi programmi per la Isoardi e la Clerici

Dagospia si sbilancia e parla anche di un eventuale futuro della conduttrice di La Prova del Cuoco. Non solo azzarda l’ipotesi sulle sorti di Elisa Isoardi, ma anche su quelle della Clerici.

Pare che la ex compagna di Salvini si stia preparando ad un trasferimento di fascia oraria. Quanto alla Clerici sembra che mamma Rai sia pronta ad affidarle un nuovo programma di cucina, che potrebbe condurre al fianco di una vecchia amica, Anna Moroni, e di Lorenzo Biagiarelli.

Ovviamente al momento si tratta di sole congetture, non si hanno notizie certe né riguardo alla cancellazione definitiva di La Prova del Cuoco, né riguardo ai nuovi ruoli delle due conduttrici in televisione. Non ci resta che attendere e scoprire il destino che la Rai ha in serbo per loro.