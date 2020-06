Fino a qualche mese fa si è parlato di tradimento da parte di Francesca Tocca nei confronti di Raimondo Todaro, star di Ballando Con Le Stelle. Ora il ballerino racconta tutta la verità e svela i retroscena della loro rottura.

La fine del matrimonio è stato il risultato finale di una crisi, che ha portato Raimondo e Francesca piano piano al capolinea. Nonostante questo, però, in esclusiva su Oggi, Todaro parla del loro rapporto e dell’affetto che ancora li lega, rappresentato soprattutto dalla loro bambina. Ma i segnali della quiete, dopo la tempesta delle crisi, sono giunti già tempo fa.

Raimondo Todaro non è stato tradito

I due, anzi tre ballerini sono stati per settimane al centro dei pettegolezzi: si vociferava, infatti, di una liaison tra la Tocca e un allievo di Amici di Maria De Filippi, Valentin Alexandru Dumitru. In molti durante il corso del talent, dove Francesca fa parte del corpo di ballo professionista, avevano notato una certa complicità tra la ballerina e lo studente. E proprio Valentin aveva confermato le voci con un post su Instagram. che però ha prontamente rimosso.

Ora Todaro spiega tutto al settimanale Oggi, smentendo ogni voce sul tradimento. “Non c’è stato un vero fattore” racconta Raimondo. “Credo che siamo una delle poche coppie che non si è lasciata per tradimenti, è stata una cosa che si è spenta piano, piano“. Una rivelazione che non ammette dubbi dunque, poiché la verità è una sola: la passione si è spenta e l’amore si è tramutato in affetto.

La storia tra Raimondo e Francesca

Raimondo Todaro e Franacesca Tocca si sono sposati nel 2014, ma facevano coppia fissa già dal 2010.

Sono stati felicemente sposati per 6 anni, gli stessi anni che ha la piccola Jasmine, la figlia nata dal frutto di quell’amore.

Raimondo Todaro ricorda con tenerezza la loro storia. “Io e Francesca siamo stati insieme dieci anni e prima, per altri quattro, abbiamo ballato insieme. Siamo cresciuti insieme“. Poi aggiunge realista: “Rimane un grande affetto e una grande stima, ma non c’era più quel formicolio nello stomaco che provavo una volta“. Ed infine conclude: “Siamo in ottimi rapporti: lei è una ragazza pura, spero che sia felice perché se lo merita“.