È stato uno dei gossip più infuocati della scorsa stagione televisiva quello che ha coinvolto il triangolo di Ballando con le Stelle formato dai ballerini Stefano Oradei e Veera Kinnunen e dal calciatore Dani Osvaldo, concorrente del talent e partner proprio della Kinnunen. Osvaldo è stato la causa che ha messo fine al rapporto decennale tra i due ballerini e – tra dichiarazioni al vetriolo e imbarazzi in diretta – siamo ora di fronte a un nuovo capitolo, consumato ancora una volta in tv.

L’esclusiva di Eleonora Daniele

A beccarsi l’esclusiva è stata quella volpe televisiva di Eleonora Daniele che, forte del successo del suo Storie Italiane della scorsa stagione – non intende abbassare il tiro.

Stefano Oradei si è infatti presentato proprio nel salotto mattutino di Rai 1 per raccontare tutta la (sua) verità sulla fine della lunghissima storia d’amore con la ballerina. Un aggiornamento che gli appassionati di gossip attendevano da un pezzo e che la Daniele ha pensato bene di spalmare in due puntate. In quella di oggi, Oradei si è già commosso in favor di camera, a dimostrazione che – nonostante sia passata l’estate di mezzo – la ferita è ancora aperta.

Dani Osvaldo e Vera Kinnunen a Ballando con le stelle

Le lacrime di Stefano Oradei

Eleonora Daniele ha sintetizzato quanto accaduto negli ultimi mesi presentando il protagonista della sua intervista: “Stefano è un grande ballerino, un volto amato dal pubblico di Rai1.

Ha ballato in coppia con tanti personaggi dello spettacolo ed era fidanzato con Veera Kinnunen, un’altra ballerina di Ballando con le stelle”. A questo punto è andato in onda un filmato sulla coppia che ha lasciato Oradei completamente commosso. In lacrime, il ballerino ha commentato: “È stato un periodo di silenzio giusto per trovare me stesso, per trovare i tempi giusti”. Ma è stato a questo punto che La Daniele lo ha interrotto, per dare appuntamento a domani.

L’intervista, già registrata, diventa quindi il contenuto forte lanciato oggi. Un nuovo linguaggio televisivo inedito per lo slot mattutino del day time che dimostra, ancora una volta, come Storie Italiane continui ad essere ambizioso.