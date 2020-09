Che possa esserci qualcosa di più di un affiatamento tra partner di ballo tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi si vocifera da un po’. I due ballerini avrebbero dissipato quasi ogni dubbio dopo l’esibizione a Ballando con le stelle, in cui si sono esibiti in un sensualissimo tango.

Alla domanda più o meno diretta se stanno insieme o no, però, i due non hanno risposto, forse preferendo mantenere la suspense. Selvaggia Lucarelli non crede nel flirt, che ha definitivo principalmente una tecnica per attirare titoli di giornali, apprezzando invece molto l’esibizione dei due concorrenti.

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi: scintille in pista

Il tango di Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi è piaciuto molto ai giudici di Ballando con le stelle, con Carolyn Smith che l’ha definito “carnoso”, scatenando un po’ di ilarità. I due ballerini davanti ai giudici hanno iniziato a scherzare su quanto mangi la conduttrice, una buona forchetta.

Lo sketch sull’appetito della Isoardi non è la prima volta che viene tirato fuori: lei e Todaro si sono scambiati diversi post Instagram sull’argomento. Non a caso il ballerino, che ha dovuto sollevarla durante l’esibizione, ha preso in giro Elisa Isoardi dicendo: “Se mangia una pizza in meno, Isoardi… Ha mangiato il cestino suo e il mio, 2 cestini ha mangiato“.

Ma la conduttrice non si fa mettere in imbarazzo: “Vado a mangiare una pizza dopo“, ha ribattuto.

Quel quasi bacio durante il tango

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno ballato con passione e alla fine dell’esibizione sono riusciti a trasmettere davvero elettricità. Il tango si è infatti concluso con i due volti vicinissimi in quello che è stato un “quasi bacio”, su cui i fan ora si interrogano.

Faceva parte della performance o c’è davvero qualcosa di più?

Il tango di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Selvaggia Lucarelli: “Trovati un fidanzato vero”

Anche la giudice implacabile Selvaggia Lucarelli non ha mancato di mandare qualche frecciatina. Pur apprezzando lo stile di ballo, l’opinionista è stata chiara: “Io chiederei solo una cosa: visto che quelle che abbiamo visto stasera è davvero bello, io toglierei tutta la parte di plastica, quella della coppia, il gioco fatto un po’ per i giornali…”

Per scherzare, Lucarelli ha poi aggiunto: “Trovati un fidanzato vero“, a cui Todaro ha risposto dicendo “Non commentare Elisa“.

Ma Selvaggia questa volta potrebbe averci visto bene: “Mi dedicherei molto molto al ballo. Ballate perché basta quello“, ha concluso.

