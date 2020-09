Milly Carlucci lo chiama “bollettino di guerra” e non ha tutti i torti. Per una trasmissione tv quello che accade a Ballando con le stelle sembra quasi assurdo. L’emergenza sanitaria legata alla pandemia di covid-19 ha colpito il cast dello show più di una volta e Samuel Peron è risultato di nuovo positivo al tampone. Raimondo Todaro, invece, attende in ospedale di sapere se sabato sera potrà essere in trasmissione.

Le condizioni di salute di Samuel Peron

Prima positivo, poi negativo, poi di nuovo positivo. Non c’è pace per Samuel Peron, il ballerino di Ballando con le stelle si trova di nuovo ad affrontare la sua positività al coronavirus.

Ad annunciarlo è Milly Carlucci tramite il suo profilo social: “La strabiliante notizia di oggi è che dopo il tampone negativo di qualche giorno fa, si è di nuovo positivizzato su tutti e tre i parametri“, spiega costernata dalla notizia, “è una cosa veramente incredibile, non riusciamo a crederci“. Al suo “in bocca al lupo”, il ballerino risponde via social commentando il post Instagram: “Viva il lupo“. “La sua nuova positività ci fa capire quanto sia insidioso questo virus, del quale si conosce ancora poco“, aggiunge ancora la conduttrice dello show di Rai 1.

Come sta Raimondo Todaro

Niente di nuovo invece per quanto riguarda la salute di Raimondo Todaro: dopo l’operazione, una appendicite, il ballerino resta in ospedale in attesa del via libera dei medici. Non si sa quindi se sabato sera ci sarà in puntata, anche “solo per applaudire”, specifica Milly Carlucci. Sembra difficile, insomma, che Todaro possa persino ballare durante la prossima puntata dello show. “Abbandonata”, si fa per dire, Elisa Isoardi, sua compagna di ballo, per cui la trasmissione avrà comunque già trovato una soluzione.

