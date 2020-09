Gabriele Garko è l’indiscusso protagonista di questo fine settimana. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, in cui l’attore, con una lettera per Adua Del Vesco, ha rivelato in modo indiretto di essere gay, amici e fan si sono scatenati in suo supporto.

Le parole di Barbara d’Urso dopo il coming out di Garko

Si sa che Barbara d’Urso e Gabriel Garko hanno un ottimo rapporto, almeno televisivo. L’attore è stato spesso ospite della conduttrice di Mediaset che non ha mai voluto indagare troppo davanti alle telecamere su quello che lo stesso Garko definisce “il segreto di pulcinella”.

“Ci vogliamo molto bene, abbiamo parlato molte volte di questo e di altro. Era emozionatissimo ed è stato un bel momento“, ha detto commentando le immagini che sono andate in onda venerdì sera e che hanno fatto il giro del web.

In studio a Domenica Live c’è anche Karina Cascella, anche lei colpita dal momento molto emozionante che i due attori hanno regalato al pubblico del Gf e non solo. “Quando si è aperto, si è sentita la sofferenza vissuta in tutti questi anni.

Sono contenta per lui“, ha aggiunto l’opinionista. La conduttrice ha colto la palla al balzo per un pensiero più generale, che andasse a chiunque viva una situazione simile a quella dell’attore di molte fiction Mediaset: “Pensa la sofferenza che vivono tanti ragazzi“, ha concluso Barbara d’Urso.

La risposta di Gabriel Garko

La risposta di Gabriel Garko a quanto accade ieri nei programmi di Barbara d’Urso arriva a tarda serata tramite Instagram: “Grazie a tutti…e appena possibile parlerò anche io“.

L’incontro tra Adua Del Vesco e Gabriel Garko di cui tutti parlano è avvenuto al Gf vip.

I due erano stati insieme ma ora sulla loro relazione c’è tutta un’altra luce: “Forse è una cosa che non ti ho mai detto: grazie per quella volta in cui sei stata l’unica persona che si è accorta che io avessi un problema e hai cercato di aiutarmi, anche se non l’avevo accettato perché non c’ero con la testa“, dice Garko venerdì sera. E ancora: “Ora voglio vivere la mia vita con te come amica, e ne esiste un’altra di favola, ma l’ho vissuta da solo.

Tanti lo chiamano il segreto di Pulcinella: il problema non è svelare il segreto, ma vorrei avere la possibilità di dire perché è stato un segreto. Un’ultima cosa: la verità scavalcherà ogni segnale di omertà“.

Uscirai da questa Casa col tuo bambino per mano, Gabriel. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/pH9l7cJPLi — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 25, 2020

