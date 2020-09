Al Grande Fratello Vip Franceska Pepe continua a far parlare di sé. La modella, concorrente del reality, è sempre più in guerra con diversi componenti della Casa, a cominciare da Tommaso Zorzi. Nella quinta puntata, in onda stasera, Alfonso Signorini affronterà la spinosa questione: prevista alta tensione a Cinecittà.

Franceska Pepe: quante discussioni nella Casa

Diretta, sincera e… peperina, proprio come lascia immaginare il suo cognome. Franceska Pepe è sicuramente una delle concorrenti più discusse dell’edizione del Grande Fratello Vip attualmente in corso. Non solo per una menzogna sul suo conto scoperta in diretta da Alfonso Signorini, ma anche e soprattutto per i continui e furiosi scontri con Tommaso Zorzi.

Tra la bella modella e il giovane influencer non è scattata la scintilla e i due, in settimana, hanno continuato a battibeccarsi senza trovare un punto d’incontro. Ma la Pepe ha trovato terreno fertile nella Casa per litigare anche con altri inquilini, da Stefania Orlando a Dayane Mello. Nella quinta puntata del reality, in onda questa sera, le principali attenzioni sono rivolte a lei e il suo atteggiamento piuttosto litigioso. Alfonso Signorini, attraverso alcune clip, affronta con i ‘Vipponi’ lo spinoso argomento.

Tutti contro Franceska Pepe

Il dibattito sulla figura di Franceska Pepe nella Casa inizia con una prima impressione di Alfonso Signorini: “A volte mi sembrate come un branco che bullizza la sua preda“. A rispondere al pensiero del conduttore ci pensa Stefania Orlando, che proprio con la modella ha avuto una furibonda litigata qualche giorno fa: “Tutti noi abbiamo cercato di spiegarci e andarle incontro a Franceska e di essere dalla sua parte. Lei fa finta di capire, e ti dice anche grazie, ma dopo 5 minuti si è dimenticata di tutto quello che le hai detto“.

La Pepe replica in riferimento ad alcuni atteggiamenti delle compagne, che più volte avrebbero rovistato tra la sua roba, fra cui Adua Del Vesco: “Io ho ricevuto delle mancanze di rispetto, penso che se ho delle cose mie, una persona dovrebbe chiedere prima di toccare le cose delle altre persone. Non è che vai a rovistare nelle mie mutande. Dal momento che ho trovato quelle cose, ti ho vista con le tue mani nelle mie cose”.

La Del Vesco replica secca: “Non puoi inventarti, siamo ripresi dalla telecamere. Io le mani nelle tue cose non le metto“.

Antonella Elia difende Franceska: “Una santa“

Uno dei pochi inquilini a difenderla dai continui attacchi è Fulvio Abbate: “Lei è il bullone che sblocca il meccanismo dell banalità. Io ho anche litigato con lei, ma lei ha un pensiero unico. A volte è bugiarda, ma se non ci fosse lei sarebbe calma piatta“. Anche in studio c’è qualcuno che ha deciso di difendere a spada tratta la giovane ragazza: Antonella Elia. L’opinionista rivela di identificarsi molto nella modella, considerando il trattamento che aveva ricevuto lei stessa nella scorsa edizione del GF Vip, quando era una concorrente: “Franceska, io quando ti vedo prenderti addosso tutto questo astio, mi identifico in te.

Perché anche a me le persone passavano il tempo a parlare male di me e ad un certo punto anche io ero sola davanti a tutti. Io quello che vedo dall’esterno è che lei sia unica, imperturbabile. Franceska è una santa e voi cercate di fare gli educatori, ma non lo siete“.

