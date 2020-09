Che ritorno emozionato in televisione per Antonella Clerici. Il suo è stato un lungo stop da mamma Rai, una “pausa” a volte anche rabbiosa (lei stessa aveva parlato della “cacciata” dalla Rai), ma ieri è tornata in televisione con un nuovo programma, È sempre mezzogiorno.

Le prime parole di Antonella Clerici

C’è tanta emozione nel ritorno in tv di Antonella Clerici. Dopo mesi torna alla conduzione di un programma tutto suo, nell’orario che il pubblico della Rai riconosce come suo. È sempre mezzogiorno potrebbe considerarsi la rivincita della bionda conduttrice che con gli occhi lucidi di emozioni a stento trattenute saluta di nuovo il suo pubblico: “Eccomi qua… Avevo preparato un sacco di discorsi, volevo dirvi tante cose, ma mi sono dimenticata tutto.

Ho detto ‘non mi devo emozionare’, ma mi sto emozionando… Quindi succede sempre il contrario di quello che penso e io mi lascio andare al flusso delle emozioni come sempre“. Una Antonella Clerici quasi un po’ impacciata all’inizio ma che man mano si scioglie parlando al suo pubblico.

“Sono già state spese tante parole, voi mi conoscete bene.

Abbiamo condiviso tantissime cose insieme: belle, meno belle, brutte, gioiose. E adesso torno, torno nelle vostre case all’ora del mezzogiorno, che sapete è la mia ora preferita anche perché si mangia… e cercherò di farlo con spensieratezza, un po’ si leggerezza, un po’ di serenità e anche di gentilezza“, conclude alla fine sorridendo e pronta a cominciare la sua nuova avventura.

Guarda il video

È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici

Il programma si concentrerà sui fatti del giorno, sul gossip, e coinvolgerà anche il pubblico da casa, il tutto unito, come capita spesso nei programmi della Clerici, alla cucina.

Uomini e donne, insomma, che mentre preparano il pranzo commentano l’attualità tra sorrisi e gentilezza. Insieme ad Antonella Clerici in cucina ci saranno anche due cuochi, uno già noto al pubblico televisivo, e un secondo che sarà un esordiente nel mondo televisivo. Il pubblico da casa potrà, non solo cucinare, ma anche partecipare attivamente grazie ad alcuni giochi telefonici con cui gli spettatori potranno vincere un premio in denaro oppure un prodotto.

Approfondisci

TUTTO SU ANTONELLA CLERICI

Antonella Clerici, brutte notizie: È sempre mezzogiorno non può partire

Antonella Clerici, la commovente dedica alla figlia Maelle