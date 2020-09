Terzo appuntamento con Temptation Island, in onda su Canale 5. Il viaggio nei sentimenti delle coppie in gioco prosegue con nuovi colpi di scena, a cominciare da un clamoroso dietrofront di Gennaro. Dopo l’incontro con Anna della scorsa puntata, i due sono usciti separati dopo un confronto ad alta tensione. Ma il ragazzo ha richiesto di rivederla: come si concluderà questo secondo confronto?

Anna e Gennaro: il secondo falò di confronto

A Temptation Island le sorprese e i colpi di scena continuano a tenere alta la suspance negli affezionatissimi telespettatori del programma.

Nella terza puntata del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi, in onda questa sera, assisteremo ad un clamoroso dietrofront di Gennaro. Il ragazzo napoletano ha deciso di lasciare il falò di confronto con Anna chiudendo di fatto la loro storia d’amore. Tantissime le incomprensioni alla base della crisi, così come alcune parole della ragazza che non gli sono proprio andate giù. Ma, stando alle anticipazioni uscite negli scorsi giorni, Gennaro avrebbe fatto una clamorosa richiesta: rivedere Anna per un secondo falò di confronto e cercare di ricucire il rapporto con lei.

In anni di messa in onda, un ripensamento di questo tipo non ha mai avuto luogo: come andrà a finire questo secondo tentativo?

La lettera di Gennaro: “Ci siamo mancati di rispetto“

Al secondo falò Gennaro, in attesa di conoscere se Anna ha accettato il secondo confronto, rivela ad Alessia Marcuzzi: “In una settimana non puoi smettere di amare una persona. Il falò è stato pesante, però metti sulla bilancia tutto quello che è stato. Dobbiamo iniziare a dialogare di più. Mi è mancata, in tutto, nei pregi e nei difetti, anche se qui ha mostrato di più i suoi difetti“.

Quando Anna giunge al falò di confronto e si siede al suo fianco, Gennaro le legge una lettera per chiarire alcuni aspetti e cercare di ricucire il rapporto: “Ti scrivo perché quando parlo con te tutta la parte razionale prende il sopravvento. Abbiamo iniziato questo viaggio dei sentimenti in modo diverso, ma con aspettative positive. Stare nel villaggio giorno dopo giorno con modi diversi ci siamo mancati di rispetto. Non ci prendiamo in giro: non siamo quelli visti all’ultimo falò.

Lo sai, il nostro amore è talmente forte da rendere tutto così bello ma anche così brutto“.

Anna e Gennaro sempre più distanti

La lettera continua così: “La verità di chi siamo e di quello che proviamo la conosciamo solo tu ed io. Ogni volta che mostri la tua anima snob e arrogante mi distruggi dentro. Ci vedo fragilità e insicurezza, e non ne conosco il motivo. Lasciami entrare nelle tue debolezze Anna, invece di vedermi come un nemico. Credimi che sicuramente ho sbagliato e sbaglio nei tuoi confronti, ma tutte le volte che lo faccio non è mai per ferirti veramente“.

Anna risponde alle parole scritte del suo fidanzato: “Gennaro non ti nego che l’ultima volta che ci siamo visti io volevo fare pace. Per me questo non è amore: come fai a ferirmi così tanto? Sono innamorata sì, ma non ce la faccio più talmente le volte che ho visto le stesse cose, che non ce la faccio più: per me questo era o dentro o fuori. Non si possono dimostrare sentimenti che non ci sono. Non ci credo più a questa cosa“. “Io sono fott***mente innamorato di te“, la replica del ragazzo.

L’addio definitivo

A seguire Anna chiede di visionare un video assieme a Gennaro che la ritrae assieme al tentatore Mario. I due si sono visti dopo il falò di confronto con Gennaro, in un momento in cui la ragazza aveva bisogno del conforto del single: “Ho avuto bisogno di vederti perché avevo bisogno di stare con una persona dalla quale io non devo difendermi. Sei una bella sorpresa. Mi hai salvata“. Gennaro le chiede se fosse una ripicca, ma la ragazza nega. Le due parti non riescono ad incrociarsi, entrambi imboccano strade opposte senza trovare un punto d’incontro. Anna rivela: “Gennaro, quella serenità non ce l’ho con te, non me la dai più“.

Alla domanda fatidica di Alessia Marcuzzi, Gennaro esprime il suo giudizio: “Vorrei tanto uscire con lei, ma non so che pesci prendere“. Molto più decisa Anna: “Non ce la faccio ad uscire con Gennaro. Speravo in questa cosa per farmi ascoltare, ma lui pensa sempre a se stesso. Il problema mio per lui non sarà mai un problema“. Le parti sono distanti, il vuoto fra di loro è incolmabile: la coppia esce separata. Fallisce così anche il secondo tentativo.

