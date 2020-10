Non si smette ancora di parlare di Gabriel Garko e del suo intervento al Grande Fratello vip per incontrare Adua Del Vesco. Le sue parole, la lettera per la concorrente, il “segreto di pulcinella” e il coming out hanno emozionato moltissime persone. Alfonso Signorini, che sta tenendo le redini di questa edizione del Gf, ha raccontato il dietro le quinte della serata.

Gabriel Garko e Adua Del Vesco

Prima il confronto con Adua Del Vesco in diretta. Poi per Garko arriva il momento di andare dietro le quinte, dopo quel momento emozionante e pieno di significato.

A quel punto l’attore avrebbe detto: “Posso avere qualcosa da mangiare? Che ne so, vanno bene anche patatine e champagne. Sono fuso. Ma mi sento leggero e soprattutto sorrido. So che ho fatto la cosa giusta“, racconta Chi. “E pensare che all’inizio tra me e Gabriel Garko non correva buon sangue. A me non piacevano le sue storie d’amore inventate con le colleghe: il mio istinto mi diceva che non ci fosse niente di vero in tutte quelle pose“, ha rivelato Signorini sul suo giornale.

Ora però le cose tra i due sono cambiate ed è nata una amicizia.

Gabriel Garko dopo il coming out

“Convincerlo ad aprirsi e fare coming out non è stato facile“, ha raccontato sempre il conduttore questa volta a Casa Chi, il format web del settimanale Chi che si occupa proprio del Grande Fratello: “Però credo che lui ne avesse molto bisogno. Soprattutto dopo aver visto quello che era successo dentro la Casa ha voluto fare chiarezza e liberarsi anche di un peso“. Un momento fondamentale per l’attore di molte fiction Mediaset: “Lui non riusciva più a vivere bene, a stare dentro il personaggio che si era costruito in questi anni.

Si è definito un bambino ed è vero. Piange sempre in questo momento, ha sbalzi d’umore improvvisi. Deve prendere confidenza con Dario. Però mi ha fatto molto piacere una cosa. L’altra mattina, subito dopo il coming out mi ha detto ‘in questo ultimo mese ho ricominciato a guardarmi allo specchio, prima non ci riuscivo’. Infatti c’era la voce che lui non amava gli specchi ed era vero“.

