Dall’insalata ad oggi, Chiara Ferragni di strada ne ha fatta passando per Harvard dove il suo successo e la sua carriera sono diventati mero oggetto di studio per giovani appassionati di social. Nel corso degli anni, da qualche fotografia scattata per vezzo, la più nota influencer italiana è riuscita a mettere in piedi un vero e proprio impero di cui è oggi regina-imprenditrice.

Ma quanto guadagna Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni e il suo Instagram -Impero

Proprio così, tutto ha avuto inizio con qualche fotografia scattata più per gioco che per lavoro senza immaginarsi che forse proprio sui social avrebbe scalato il successo.

Dall’apertura del blog The Blonde Salad, Chiara Ferragni ha costruito una carriera innovativa, di larghissime vedute diventato propriamente pioniera di una figura nata insieme a lei, quella di influencer. Oggi affermatissima imprenditrice italiana, la sua bacheca Instagram le frutta milioni di euro a cui si aggiungono le entrate che arrivano quotidianamente dalle sue aziende.

La scalata al successo da The Blonde Salade alla Tbs Crew

La Re Mida dei social, Chiara Ferragni sì che fa rima con guadagni!

Proprio in tempi recenti il famoso sito Hopper HQ (uno strumento di pianificazione e programmazione di Instagram con sede nel Regno Unito) che monitora costantemente gli andamenti dei singoli influencer sui social, analizzando le tendenze, ha messo proprio la Ferragni al 65esimo posto nella classifica mondiale dei “Ricchi di Instagram” insieme a Cristiano Ronaldo e Dwayne The Rock Johnson.

Quanto guadagna Chiara Ferragni con un post su Instagram?

Secondo quanto reso pubblico da Hopper HQ sono almeno 59,700 i dollari che un’azienda paga alla nota influencer per singolo post, una cifra che si aggira attorno ai 60mila euro.

Ed era solamente il 2016 – 7 anni dopo circa dall’apertura del suo blog The Blonde Salade – quando lo stesso Forbes inseriva il nome della Ferragni in quella lista di magnati under 30 più influenti al mondo, mettendola proprio tra i primi 30 al mondo con il suo patrimonio d’allora che si aggirava attorno agli 8 milioni di dollari. Ma questi sono numeri che potrebbero andare bene parlando del passato perché nel tempo i follower, così come il suo successo, sono cresciuti.

Il patrimonio milionario di Chiara Ferragni

Il patrimonio di Chiara Ferragni, ad oggi, può dirsi di molto accresciuto da quel 2016. Azionista maggioritaria della sua Tbs Crew, nel 2019 la società ha chiuso l’anno con un utile netto di 450mila euro circa, poco meno rispetto al 2018 ma con ricavi complessivi che hanno superato i 6 milioni di euro. Cifra da cui la Ferragni ha strappato la sua quota pari a circa 250mila euro. Diversa ancora la situazione della Serendipity srl che ha in carico The Blonde Salade e Sisterhood, la società che si occupa delle campagne pubblicitarie nel 2017 aveva fatturato oltre 1,5 milioni di euro.

Chiara Ferragni: imprenditrice e mamma-bis

Ma è indubbio che i numeri di cui stiamo parlando siano destinati a lievitare ancora e complice lo sarà in questi mesi, sicuramente, anche la nuova gravidanza della Ferragni. Proprio così, come da loro stesso annunciato, la famiglia Ferragnez è pronta ad aggiungere un lettino in più in camera di Leone che non sarà più il piccolo di famiglia.

L’annuncio della gravidanza fatto da Leone Ferragni

L’annuncio è stato fatto ovviamente attraverso i social e ad occuparsene è stato proprio il piccolo Leone agitando con la mano l’ecografia di mamma Ferragni.

Una foto che in brevissimo tempo ha fatto il giro del web insieme alla notizia stessa che ha ovviamente riempito di gioia i fan della coppia Ferragni – Fedez, pronti a diventare genitori bis!

Il piccolo Leone Ferragni annuncia la gravidanza di mamma Chiara. Fonte: Instagram

