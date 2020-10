Dopo mesi di speculazioni e voci di corridoio, ora è decisamente ufficiale: Chiara Ferragni è incinta. La nota imprenditrice e influencer, moglie del cantante Fedez, ha voluto annunciare la notizia sui social, mettendo così fine alle voci e dando ai fan qualcosa di concreto per cui gioire. La famiglia Ferragnez è quindi pronta ad allargarsi, e l’annuncio lo fa proprio il piccolo Leone.

Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio

A maggio, Chiara Ferragni aveva iniziato a portarsi avanti: una collana in cui figurava anche lo spazio per un “futuro bambino”; a riprova che qualcosa stava già bollendo in pentola, quantomeno il desiderio di allargare la famiglia.

Fedez aveva risposto: “non so neanche io perché lo faccia, ragazzi. Non penso sia normale, però penso che si sia portata avanti per quando ci sarà“. Quindi, poche settimane fa, un nuovo indizio proprio dalla mamma di Chiara Ferragni: “Dai adesso però vi arriverà una bimba e sarà innamorata di te“.

Due indizi non fanno una prova, ma questa arriva invece proprio dalla influencer e da Fedez, che oggi sui social hanno condiviso la notizia: Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio.

Leone annuncia che Chiara Ferragni è incinta

L’annuncio della Ferragni e di Fedez

A ben vedere, a dare la notizia è in realtà il piccolo Leone, il primo figlio dei Ferragnez. Nelle foto condivise dai rispettivi profili, infatti, è proprio Leone a tenere in mano la foto dell’ecografia, che dimostra inequivocabilmente che Chiara Ferragni stia aspettando un nuovo bambino. “La nostra famiglia si sta allargando – ha scritto la Ferragni – Leo diventerà un fratellone“. Ironico il commento del marito: “Ma io non ne sapevo nulla..

.”.

Ironia a parte, Fedez gli fa eco con un post molto simile, in cui scrive: “La famiglia si allarga“. Nessuna indicazione ora sul sesso del nascituro: Chiara Ferragni aveva preventivamente – e diplomaticamente – dichiarato che “Preferirei femmina, ma basta che stia bene“. Ora resta da vedere se il suo desiderio verrà esaudito”.

Il post di Fedez su Chiara Ferragni incinta

