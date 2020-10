É di questi minuti la notizia di un aggiornamento urgente in merito alle condizioni di salute del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lui e la first Lady Melania sono risultati positivi al Coronavirus dopo essersi sottoposti al test. A trasmettergli il virus sarebbe stata una collaboratrice che si trovava insieme a loro in viaggio.

Trump trasportato in ospedale

Stando a quanto riferito dalla CNN, il 45° Presidente sarà a breve trasportato in un ospedale militare, il Walter Read Medical Center di Washington, attraverso l’elicottero Marine One che a breve atterrerà nei giardini della Casa Bianca.

Secondo quanto riferito dal bollettino medico, Trump avrebbe manifestato diversi episodi febbrili di rilevante entità ma al momento sta bene. Il trasporto in ospedale è stato deciso, fanno sapere dalla Casa Bianca, in via precauzionale. Si parla di acceso di cautela da parte dei medici, il Presidente si è sottoposto in passato a cure per contrastare il Coronavirus.

I media americani in queste ore si stanno chiedendo se il Presidente farà un discorso prima di partire, in ogni caso continuerà a lavorare dall’ospedale.

Massima allerta

Il Presidente Trump è un paziente ad alto rischio, 75 anni, sovrappeso con problemi di colesterolo e non solo.

Trump resterà sotto stretta osservazione in ospedale, dal quale continuerà a lavorare.

Il Presidente è stato già sottoposto a trattamenti medici di plasma artificiale e diversi integratori tra cui zinco e melatonina.

Joe Biden negativo al tampone

Intanto anche l’avversario di Donald Trump, il candidato democratico Joe Biden si è sottoposto al tampone. Biden si era infatti scontrato con Trump in un dibattito pubblico durante la settimana. Uno scontro più volte interrotto a causa dei rispettivi insulti che i candidati si sono scambiati.

Sia Biden sia sua moglie sono risultati negativi al test. Il candidato democratico aveva anche ripreso Trump per il non voler usare la mascherina.

