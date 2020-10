Come preannunciato nel pomeriggio di venerdì, è arrivato il provvedimento disciplinare da parte del Grande Fratello Vip. La decisione è stata presa dopo un’espressione, definita da Alfonso Signorini, ingiuriosa e offessiva pronunciata da Denis Dosio.

Il ragazzo nel confessionale aveva già provato a scusarsi ma alla fine ha accettato la decisione in lacrime, reputandola giusta. “Sono il primo a chiedere scusa a tutti” ha detto prima di lasciare la Casa.

Provvedimento disciplinare per Denis Dosio

L’influencer ha cercato di spiegare che quanto accaduto si è trattato di un malinteso ma non è servito: “Prego da mesi per chiedere a Dio di aiutare mia nonna a combattere contro il cancro” ha spiegato Dosio, ma Signorini è duro e spiega, “Il Grande Fratello e un’azienda come Mediaset non può non intervenire in una situazione come questa“.

Il televoto è stato annullato al fine di prendere una decisione sofferta e inevitabile: “Denis sei squalificato dal gioco“.

Le scuse di Denis Dosio

L’influencer 18enne si è lasciato travolgere dalla tristezza, “Voglio chiedere scusa a chi si è sentito chiamato in causa, sono il primo che non si sente rappresentato da queste cose.

Poi so che l’avete sentito e risentito…“

“Questo è il regolamento e noi dobbiamo applicarlo con estrema freddezza” ha concluso Signorini. Dosio ha salutato i compagni di avventura che l’hanno abbracciato e consolato: “Sei una persona meravigliosa”, “Non cambiare quello che sei” hano detto gli inquilini. “Cercate di non fare lo stesso errore che ho fatto io, soprattutto passare a mamma e babbo quello che non sono“.

Le lacrime della De Blanck

La squalifica di Denis Dosio ha commosso tutti, compresa la contessa De Blanck che ha cercato di intercedere a favore del giovane.

“Alfonso non si può perdonare?” la risposa di Signorini è stata secca nonostante tutte le inquiline abbiano dato manforte alla contessa continuato ad insistere.

Signorini ha ribadito che esiste un regolamento accettato e firmato da tutti i concorrenti.

