Dopo la squalifica di Fausto Leali, un altro concorrente potrebbe essere obbligato a dire addio alla Casa. Si parla di Denis Dosio che, a quanto pare, ha compiuto l’unica azione che non è mai stata ammessa nel reality: dire una bestemmia.

In passato ci sono state polemiche e, in alcuni casi, squalifiche, per diversi comportamenti messi in atto da numerosi concorrenti del GF Vip.

A quanto pare il giovane influencer brasiliano si sarebbe lasciato trasportare dall’atmosfera intima della Casa e, mentre raccontava qualcosa di sé ormai a notte inoltrata, ci sarebbe stata l’incriminata bestemmia.

La reazione dei concorrenti della Casa

Una bestemmia nella Casa del GF Vip viene accolta come un elefante in cristalleria: con terrore e panico. Ovviamente davanti all’esclamazione di Dosio, i suoi compagni di reality hanno avuto una reazione di sgomento: tutti sanno cosa accade a chi dice una bestemmia in un reality.

Tra coloro che hanno cercato di minimizzare i fatti c’è Francesco Oppini, che ha cercato di cambiare immediatamente discorso e convincere tutti a dormire.

La bestemmia, il giorno dopo

Questa mattina però la bestemmia non era stata dimenticata, quantomeno non da Tommaso Zorzi, che ha raccontato a Patrizia De Blanck: “Stanotte Denis ha bestemmiato.

Sai come intercalare tipico dei romagnoli. Si è sentito bene”.

Di “vittime della bestemmia”, al GF Vip, se ne contano ormai moltissime: da Guido Genovesi (primo eliminato per imprecazione, nel lontano 2004) ai più vicini Marco Predolin e Gianluca Impastato.

