Il ricovero del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha messo in allerta non solo l’esecutivo degli Stati Uniti ma il mondo intero. Il Presidente sta bene, come hanno fatto sapere i medici, ha mostrato diversi episodi febbrili ma le sue condizioni sono stabili e il ricovero è stato deciso a scopo precauzionale in quanto soggetto ad alto rischio.

Donald Trump scrive dall’ospedale

Ricoverato presso l’ospedale militare Walter Reed di Washington, il Presidente Trump ha condiviso, usando come sempre il suo account Twitter, il suo stato di salute. “Sta andando tutto bene, credo.

Grazie a tutti. Love!” ha scritto.

Poco prima del ricovero aveva divulgato un video-messaggio per tranquillizzare la nazione visto l’allerta scatenatasi dopo il suo trasferimento in ospedale. “Voglio ringraziarvi tutti per il supporto” ha detto, “Penso che me la sto cavando bene, ma vogliamo essere sicuri che tutto funzioni”. Nel suo video-messaggio, Trump ha reso note anche le condizioni di Melania Trump, che sta bene per poi concludere con un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno espresso vicinanza e preoccupazione per le sue condizioni di salute.

Le condizioni di Trump

Il Presidente è stato già sottoposto alla terapia farmacologica con il Remdesivir, in precedenza era stato trattato con plasma artificiale e integratori di vario genere. Se al momento Trump sembra essere stabile e solo con qualche linea di febbre, i medici sono fortemente preoccupati per il suo quadro clinico generale. Trump è il paziente tipico ad alto rischio covid: età avanzata, problemi cardiaci, problemi di colesterolo… l’allerta è massima dato che i medici sostengono che la situazione possa peggiorare rapidamente.

Secondo fonti anonime della Casa Bianca, citate dalle più importanti major d’informazione CNN e NBC Trump sarebbe molto stanco e molto affaticato e inizia a presentare sintomi di difficoltà respiratoria.

Il video-messaggio di Trump:

